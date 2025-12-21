Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 12:10
Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов

Луганчане собираются усилиться вингером и нападающим

Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, первую тренировку в новом году футболисты «Зари» проведут 14 января на сборах в Турции.

По имеющейся информации, руководство клуба прилагает усилия, чтобы до отъезда появилась определенность, продлят ли контракты ведущие игроки Филипп Будковский, Роман Вантух и Петар Мичин. На них в «Заре» рассчитывают.

Не исключено, что во второй части чемпионата в рядах «Зари» будет больше арендованных футболистов из киевского «Динамо». Сейчас их три: Роман Саленко, Навин Малыш и Андрей Маткевич.

Скауты «Зари» сосредоточили свои поиски на фланговом полузащитнике и нападающем. Именно на эти позиции нужно усиление.

Ранее сообщалось о том, что Роман Вантух может перейти в «Полесье».

Комментарии 0
