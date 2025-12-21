Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии

Стала известна оценка украинского защитника «Сток Сити» Максима Таловерова за матч 22-го утра Чемпионшипа рпотив «Уоткфорда».

«Шершни» добыли победу со счетом 1:0.

По версии статистического портала SofaSсore Максим Таловеров получил оценку 6.4 (третья худшая оценка), а лучшим был признан автор победного гола Лука Кьерумгор с оценкой 76.

WhoScored же вовсе дал украинцу оценку в 5.9 – ниже не получил никто. Лучшим по версии портала стал хавбек хозяев поля Гектор Киприану.