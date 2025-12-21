Англия21 декабря 2025, 14:50 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:58
3600
9
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Статистические порталы проехались по Максиму Таловерову
21 декабря 2025, 14:50 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:58
3600
Стала известна оценка украинского защитника «Сток Сити» Максима Таловерова за матч 22-го утра Чемпионшипа рпотив «Уоткфорда».
«Шершни» добыли победу со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По версии статистического портала SofaSсore Максим Таловеров получил оценку 6.4 (третья худшая оценка), а лучшим был признан автор победного гола Лука Кьерумгор с оценкой 76.
WhoScored же вовсе дал украинцу оценку в 5.9 – ниже не получил никто. Лучшим по версии портала стал хавбек хозяев поля Гектор Киприану.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 декабря 2025, 23:26 1
Андрея ждут в Чернигове
Футбол | 21 декабря 2025, 11:10 10
Кирилл Дигтярь может присоединиться к клубу УПЛ
Бокс | 21.12.2025, 10:22
Футбол | 21.12.2025, 13:28
Футбол | 20.12.2025, 18:15
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Таловеров защитник очень слабый, больше любуется собой.И при этом Ребров его вызывает в сборную...бред
За*** клікбейт
"Уоткфорд"? Може Уотфорд?
Таловєров обрав не той чемпіонат і не той клуб. Йому би чемпіонат Нідерландів або Італії, або Іспанії. В Чемпіоншипі потрібно бути типовим англійцем (за футбольним стилем 80-х, 90-х) - силовим, грубим, агресивним та по-футбольному примітивним.
Показать Скрыть 1 ответ
За що критика? Факти: перемогли,голів не пропускали. Все інше емоціі
Показать Скрыть 2 ответа
Таловеров, Ванат и другие - ацтой
Популярные новости
20.12.2025, 07:42 4
20.12.2025, 07:22 4
20.12.2025, 15:44 10
Бокс
20.12.2025, 06:22 1
19.12.2025, 20:47
Футбол
20.12.2025, 17:43 7