Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
21 декабря 2025, 14:50 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:58
3600
9

Статистические порталы проехались по Максиму Таловерову

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Стала известна оценка украинского защитника «Сток Сити» Максима Таловерова за матч 22-го утра Чемпионшипа рпотив «Уоткфорда».

«Шершни» добыли победу со счетом 1:0.

По версии статистического портала SofaSсore Максим Таловеров получил оценку 6.4 (третья худшая оценка), а лучшим был признан автор победного гола Лука Кьерумгор с оценкой 76.

WhoScored же вовсе дал украинцу оценку в 5.9 – ниже не получил никто. Лучшим по версии портала стал хавбек хозяев поля Гектор Киприану.

Сток Сити Уотфорд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Сергей Тимченко
Таловеров защитник очень слабый, больше любуется собой.И при этом Ребров его вызывает в сборную...бред
dimando560
За*** клікбейт 
Умник
"Уоткфорд"? Може Уотфорд?
Robert Skandinavskiy
Таловєров обрав не той чемпіонат і не той клуб. Йому би чемпіонат Нідерландів або Італії, або Іспанії. В Чемпіоншипі потрібно бути типовим англійцем (за футбольним стилем 80-х, 90-х) - силовим, грубим, агресивним та по-футбольному примітивним.
andre_lui
За що критика? Факти: перемогли,голів не пропускали. Все інше емоціі
Lyuda Puzirna
Таловеров, Ванат и другие - ацтой
