Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Как сыграл Таловеров? Уотфорд дома одолел Сток Сити
Англия
21 декабря 2025, 13:16
Как сыграл Таловеров? Уотфорд дома одолел Сток Сити

«Шершни» добыли победу со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 22-го тура Чемпионшипа между «Уотфордом» и «Сток Сити».

Поединок принимал стадион «Викерейдж Роуд» В Уотфорде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Кьеррумагаарда.

Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле с первых минут, результативными действиями не отличился.

«Сток Сити» с 33 баллами идет восьмым, «Уотфорд» с 32 очками – десятый.

Чемпионшип. 22-й тур

Уотфорд – Сток Сити – 1:0

Гол: Кьеррумгаард, 74

Уотфорд Сток Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров
Даниил Кирияка
