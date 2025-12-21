Как сыграл Таловеров? Уотфорд дома одолел Сток Сити

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 22-го тура Чемпионшипа между «Уотфордом» и «Сток Сити».

Поединок принимал стадион «Викерейдж Роуд» В Уотфорде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Кьеррумагаарда.

Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле с первых минут, результативными действиями не отличился.

«Сток Сити» с 33 баллами идет восьмым, «Уотфорд» с 32 очками – десятый.

Чемпионшип. 22-й тур

Уотфорд – Сток Сити – 1:0

Гол: Кьеррумгаард, 74

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.