Как сыграл Таловеров? Уотфорд дома одолел Сток Сити
«Шершни» добыли победу со счетом 1:0
В субботу, 20 декабря, состоялся матч 22-го тура Чемпионшипа между «Уотфордом» и «Сток Сити».
Поединок принимал стадион «Викерейдж Роуд» В Уотфорде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Кьеррумагаарда.
Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле с первых минут, результативными действиями не отличился.
«Сток Сити» с 33 баллами идет восьмым, «Уотфорд» с 32 очками – десятый.
Чемпионшип. 22-й тур
Уотфорд – Сток Сити – 1:0
Гол: Кьеррумгаард, 74
