Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес летом подписал Трента Александера-Арнольда в качестве замены 33летнего футболиста, соглашение которого со «сливочными» истекает летом 2026 года. В Мадриде не думают над продлением контракта.

В текущем сезоне Дани Карвахаль провел всего восемь матчей на клубном уровне во вех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Причиной такого малого количества игрового времени является травма.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит топовый трансферной этой зимой.