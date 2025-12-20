Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Близок к смене клуба Дани Карвахаль
Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес летом подписал Трента Александера-Арнольда в качестве замены 33летнего футболиста, соглашение которого со «сливочными» истекает летом 2026 года. В Мадриде не думают над продлением контракта.
В текущем сезоне Дани Карвахаль провел всего восемь матчей на клубном уровне во вех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Причиной такого малого количества игрового времени является травма.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит топовый трансферной этой зимой.
