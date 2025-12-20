Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Испания
20 декабря 2025, 18:15 |
1524
0

Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену

Близок к смене клуба Дани Карвахаль

20 декабря 2025, 18:15 |
1524
0
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес летом подписал Трента Александера-Арнольда в качестве замены 33летнего футболиста, соглашение которого со «сливочными» истекает летом 2026 года. В Мадриде не думают над продлением контракта.

В текущем сезоне Дани Карвахаль провел всего восемь матчей на клубном уровне во вех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Причиной такого малого количества игрового времени является травма.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит топовый трансферной этой зимой.

По теме:
Гвардиола решил попрощаться с талантом Ман Сити. На него есть претендент
Клуб УПЛ рискует потерять капитана. На него нашелся претендент
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Дани Карвахаль Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Трент Александер-Арнольд
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20 декабря 2025, 08:49 16
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Футбол | 19 декабря 2025, 18:25 1
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»

Хуанма Кастаньо отреагировал на уверенность украинца в успехе Реала

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Футбол | 20.12.2025, 17:35
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Футбол | 20.12.2025, 10:13
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 58
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 44
Бокс
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем