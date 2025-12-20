Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма
Испания
20 декабря 2025, 17:07 |
Микки ван де Вен может усилить испанский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда и главный тренер команды Хаби Алонсо хотят видеть 24-летнего футболиста в команд уже зимой. Сумма вероятного трансфера составляет 50 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время Флорентино Перес даст добро на переход.

В текущем сезоне Микки ван де Вен провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ.

По теме:
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Тиаго Силва нашел себе новый клуб в Европе
Воспитанник Динамо может усилить киевский клуб. Свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
