Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма

Нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда и главный тренер команды Хаби Алонсо хотят видеть 24-летнего футболиста в команд уже зимой. Сумма вероятного трансфера составляет 50 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время Флорентино Перес даст добро на переход.

В текущем сезоне Микки ван де Вен провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ.