Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма
Микки ван де Вен может усилить испанский гранд
Нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство испанского гранда и главный тренер команды Хаби Алонсо хотят видеть 24-летнего футболиста в команд уже зимой. Сумма вероятного трансфера составляет 50 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время Флорентино Перес даст добро на переход.
В текущем сезоне Микки ван де Вен провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинского вингера нацелился «Актобе»
Хуанма Кастаньо отреагировал на уверенность украинца в успехе Реала