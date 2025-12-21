Кубок африканских наций-2025: все что нужно знать о турнире

21 декабря 2025 года стартует крупный международный футбольный турнир, который одновременно вмещает в себя и локальное, и планетарное зрелище. Речь идет о чемпионате Африки. Точнее, о Кубке Африки. А еще точнее – о Кубке африканских наций.

Ниже – вся актуальная информация по поводу этого интригующего и эмоционального соревнования.

Где пройдет?

КАН-2025, 35-е по счету первенство Африки, состоится на полях Марокко. Турнир начнется, как было сказано выше, 21 декабря сего года, а завершится уже в следующем году, 18 января.

Матчи турнира примут шесть марокканских городов: Рабат, Марракеш, Касабланка, Фес, Агадир и Танжер. Для проведения чемпионата будут задействованы девять стадионов.

Матч открытия, в котором сыграют хозяева турнира и сборная Коморских островов – состоится в столице Марокко Рабате, на арене имени принца Абдаллы (вмещает почти 68 тысяч). На этом же стадионе планируется сыграть и финальный поединок.

Getty Images/Global Images Ukraine

Интересно, что сначала КАН-2025 должна была принимать Гвинея. Но как часто бывает в Африке, страна оказалась не готова к столь серьезному вызову: и инфраструктура не соответствовала нужным критериям, и новые стадионы не успевали построить в срок. Посему и было принято решение – в октябре 2022 года – перенести турнир в Марокко. Там все отвечает высоким стандартам.

Почему турнир пройдет зимой?

Изначально он должен был состояться летом сего года. Но летом сего года ФИФА организовала и провела дебютный Клубный чемпионат мира в обновленном формате. Оба турнира должны были пройти примерно в одни и те же сроки.

И дабы не было накладки, руководство Международной футбольной федерации обратилось с челобитной к руководителю Африканской конфедерации футбола, дабы развести эти турниры. Руководитель АКФ посыл понял правильно, уступив дорогу клубному чемпионату мира, сместив КАН на зиму.

Какой регламент турнира?

Традиционный. То есть, такой же, каким был и предыдущий. В финальной части состязаний сыграют 24 национальные сборные. Эти команды будут поделены на шесть групп, по четыре команды в каждой.

На турнире не будет дебютантов, то есть, знакомые все лица. Однако сборные Ботсваны и Коморских островов пробились на континентальное первенство лишь второй раз.

В раунд плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сборные, занявшие третьи места, у которых лучшие показатели.

Групповой турнир КАН-2025 продлится до последнего дня уходящего года (включительно). С третьего по шестого января будут сыграны матчи 1/8 финала. Девятого и десятого января состоятся четвертьфиналы. 14 января – день полуфиналов.

Кроме чемпионского поединка, который должен быть сыгран 18 января, днем ранее предусмотрен и матч за третье место.

Кто выиграл предыдущий чемпионат?

Два года назад (КАН, в отличие от Евро или чемпионата Южной Америки проводится раз в два года) на Кубке Африки первенствовала сборная Кот-д’Ивуар. И это стало сенсацией.

Ну, не такой, как, к примеру, победа в КАН-2012 Замбии, но тоже весьма неожиданно. Несмотря на то, что ивуарийцы очень высоко котируются на своем континенте, и тот успех стал для них уже третьим в истории, групповой турнир они прошли из рук вон плохо.

Более того, после последней игры в группе, которую ивуарийцы разгромно проиграли сборной Экваториальной Гвинеи 0:4, главного тренера «слонов» Жан-Луи Гассе отправили в отставку. Команда собиралась паковать чемоданы, но так случилось, что в итоге Кот-д’Ивуар таки стал одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места. Получается, с отставкой Гассе поспешили.

А может, и не поспешили, ведь кто знает, как бы сыграла команда с прежним тренером. А так – под руководством ассистента Гассе – Эмерса Фаэ, который стал исполняющим обязанности главного тренера – «слоны» потихоньку дошли до финала, где выиграли у явного фаворита – Нигерии – 2:1.

С тех пор Эмерс Фаэ избавился от приставки «и.о». И привез свою команду на КАН-2025, защищать титул. Однако, несмотря на то, то сборная Кот-д’Ивуара является действующим чемпионом, в качестве победителя нынешнего первенства континента она котируется невысоко.

Кстати, после того как в 2010 году Египет в третий раз подряд защитил чемпионский титул, далее действующий чемпион КАН о подобном трюке «фараонов» не мог и мечтать, ибо, как правило, предыдущие обладатели главного трофея вылетали еще на групповой стадии.

А кто же тогда фаворит?

Однозначно – сборная Марокко. И не только потому, что команда является хозяйкой первенства. Дело в том, что сборная Марокко объективно является на данный момент сильнейшей сборной Африканского континента, чему свидетельствует четвертое место этой сборной на ЧМ-2022.

Тем не менее, на предыдущем чемпионате Африки марокканцы провалились. Они блестяще прошли групповой этап, но неожиданно вылетели уже на первой стадии плей-офф. Болельщики надеются, что в этот раз их команда выступит намного лучше, ведь неистовая поддержка им гарантирована. Кстати, сборная Марокко доселе лишь раз выигрывала континентальное первенство, и было это в уже очень далеком 1976 году.

Фактически в любой финальной стадии континентального чемпионата фаворитом считается сборная Египта – наиболее титулованная на континенте (семь чемпионских корон). И в этот раз шансы на победу «фараонов» достаточно высоки. Впрочем, как и шансы Сенегала (чемпиона КАН 2021 года) и Алжира (чемпионы 2019 года).

Далее у букмекеров среди фаворитов КАН-2025 идут сборные Нигерии и Туниса. И уже потом – сборная Кот-д’Ивуара.

А как же сборная Ганы? Да никак. Впервые с 2004 года Гана пропустит континентальное первенство. Интересно, что на предстоящий чемпионат мира ганийцы квалифицировались, а вот на КАН-2025 – не смогли: четырехкратные чемпионы Африки остались за бортом турнира.

Кто главные звезды турнира?

Мохаммед Салах. Тут двух мнений быть не может, ведь Мо – самый популярный, самый обожаемый и самый раскрученный игрок на континенте. Так уж сложилось, что Салах со своей национальной сборной не ставал чемпионом Африки, хотя дважды играл в финале. Для Мо предстоящий турнир станет пятым. Вполне может так случится, что и последним. Наверняка мятежная звезда «Ливерпуля» захочет добыть чемпионский кубок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Ашраф Хакими на предыдущем КАН

Кроме Салаха, в сборной Египта есть еще одна звезда первой величины – Омар Мармуш.

Почти рядом с Салахом – по уровню популярности – находился лидер и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими. Полузащитника «ПСЖ» в нынешнем году признали лучшим футболистом Африки. Но, к сожалению для болельщиков этой сборной, групповой раунд турнира Хакими наверняка пропустит из-за повреждения.

Кроме Хакими, в сборной Марокко есть и другие звезды. Например, Яссин Буну, Софьян Амрабат и Нуссаир Мазрауи.

Стоит обратить внимание и на нигерийских молодцев – в первую очередь на Виктора Осимхена и Адемолу Лукмана.

Ну и, конечно же, нестареющие Садио Мане из Сенегала и Рияд Марез из Алжира.

Есть ли призовой фонд?

Есть. Чемпион получит гарантированные семь миллионов долларов. Это только за победу в финале. Но если будущий чемпион выиграет все свои поединки, начиная с группового турнира, то тогда в качестве приятного бонуса получит более одиннадцати с половиной миллионов. Вице-чемпион гарантированно пополнит свой банковский счет на четыре миллиона (опять-таки, это лишь за участие в финальном поединке).

Какая европейская лига наиболее пострадала из-за оттока игроков на КАН?

Не секрет, что чемпионат Африки является видимой проблемой для ведущих европейских лиг, поскольку КАН проходит в разгар европейского сезона, и топ-лиги вынуждены отпускать африканских игроков, многие из которых делают погоду в европейских клубах.

Наиболее пострадает в этой связи чемпионат Франции, который делегирует на КАН-2025 аж 51 футболиста. И это только из элитного дивизиона (а есть еще и со второго).

Если говорить о количественном представительстве, то наиболее ощутимо пострадают «Лорьян» и «Париж», делегирующие в Марокко по пять своих игроков.

Из АПЛ уедут на африканское первенство 33 футболиста. Наиболее пострадает «Сандерленд»: минус шесть игроков.

Из серии А «выдернут» 19 футболистов, из Бундеслиги – 17, из Примеры – 16. Пострадают и менее статусные чемпионаты. Например, турецкая Суперлига, делегирующая на КАН 21 исполнителя во главе с Осимхеном.