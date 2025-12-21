Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»
Маттео Моретто поделился информацией о будущем украинце
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку уже в январе, сообщил журналист Маттео Моретто на YouTube-канале своего коллеги Фабрицио Романо.
«Я не могу предоставить конкретной информации о клубах, которые интересуются Артемом Довбиком из «Ромы» и Лоренцо Луккой из «Наполи». Но это два имени, которые в январе могут сменить команды. У них есть предложения из-за рубежа и из Италии.
«Рома» и «Наполи» более открыты к вариантам с зарубежными клубами. Таких предложений больше. Но мы ничего не исключаем в отношении будущего этих двух игроков», — сказал Моретто.
Сообщалось, что у Довбика есть два варианта продолжения карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе
Матч 17-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени