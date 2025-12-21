Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»
Италия
21 декабря 2025, 14:38 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:39
272
2

Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»

Маттео Моретто поделился информацией о будущем украинце

21 декабря 2025, 14:38 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:39
272
2 Comments
Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку уже в январе, сообщил журналист Маттео Моретто на YouTube-канале своего коллеги Фабрицио Романо.

«Я не могу предоставить конкретной информации о клубах, которые интересуются Артемом Довбиком из «Ромы» и Лоренцо Луккой из «Наполи». Но это два имени, которые в январе могут сменить команды. У них есть предложения из-за рубежа и из Италии.

«Рома» и «Наполи» более открыты к вариантам с зарубежными клубами. Таких предложений больше. Но мы ничего не исключаем в отношении будущего этих двух игроков», — сказал Моретто.

Сообщалось, что у Довбика есть два варианта продолжения карьеры.

По теме:
Полтава отказалась от услуг трех футболистов
100 Thieves по CS2 близки к подписанию молодой звезды Alliance
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Давление Ромы заставляет тебя потерять самообладание»
Маттео Моретто Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Футбол | 21 декабря 2025, 13:51 0
Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Жирона – Атлетико

Матч 17-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени

Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20.12.2025, 23:26
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Robert Skandinavskiy
Казахстан, Турція, Колос Ковалівка?
Ответить
0
Saar
Звісно Рома і Наполі зацікавлені із-за кордону , бо навіщо своїх конкурентів по Серії А підсилювати. Це більше стосується Лукки. Він класний форвард!
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 61
Футбол
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем