Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку уже в январе, сообщил журналист Маттео Моретто на YouTube-канале своего коллеги Фабрицио Романо.

«Я не могу предоставить конкретной информации о клубах, которые интересуются Артемом Довбиком из «Ромы» и Лоренцо Луккой из «Наполи». Но это два имени, которые в январе могут сменить команды. У них есть предложения из-за рубежа и из Италии.

«Рома» и «Наполи» более открыты к вариантам с зарубежными клубами. Таких предложений больше. Но мы ничего не исключаем в отношении будущего этих двух игроков», — сказал Моретто.

Сообщалось, что у Довбика есть два варианта продолжения карьеры.