Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
21 декабря 2025, 11:36 |
42
0

ПСЖ хочет продолжать борьбу за каждый трофей

Луис ЭНРИКЕ: «Наша цель – стремиться выигрывать каждый трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после победы своей команды над ФК Фонтене (4:0) в матче 1/32 Кубка Франции.

«Отлично играть на таком стадионе, как этот в Нанте. Думаю, когда ты играешь против команды по другому дивизиону, никогда не бывает легко, нужно оставаться внимательным и сосредоточенным на матче. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и мы довольны.

Наша цель – стремиться выигрывать каждый трофей, и мы рады, что одержали победу в последнем матче этого особенного для всех болельщиков «ПСЖ» и для нас в 2025 году.

Мы рады, что наступают рождественские каникулы, и надеемся вернуться с большой амбицией, чтобы получить еще больше трофеев», – сказал Энрике.

По теме:
Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала
Забарный принял участие в жестком разгроме от ПСЖ в матче Кубка Франции
Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц
Луис Энрике ПСЖ Кубок Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
