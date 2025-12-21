Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала

20 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции 2025/26.

В субботу в следующую стадию пробилось шесть клубов Лиги 1: ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец.

За ПСЖ все 90 минут против Фонтене отыграл украинский защитник Илья Забарный. Арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили помог Мецу справиться с Бисхаймом.

Кубок Франции 2025/26. 1/32 финала, 20 декабря

АС Ле Гозье – Лорьян – 0:7

– 0:7 Бисхайм – Мец – 0:3

– 0:3 Луситанс Сен-Мор – Лилль – 0:1

– 0:1 Марк-ан-Барель – Труа – 1:3

– 1:3 Байе – Блуа – 2:1

– Блуа – 2:1 Фрейминг – Шантили – 0:3

– 0:3 Бетюн – Сошо – 2:4

– 2:4 Гренобль – Нанси – 1:1 (пен. 3:5)

– 1:1 (пен. 3:5) Лион Дюшер – Тулуза – 1:2

– 1:2 Понтиви – Бастия – 0:1

– 0:1 Раон Этап – Париж – 0:3

– 0:3 Меригнац – Истр – 0:0 (пен. 5:6)

– 0:0 (пен. 5:6) Фонтене – ПСЖ – 0:4

