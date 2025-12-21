Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала
Кубок Франции
Раон-ль′Этап
20.12.2025 19:00 – FT 0 : 3
ФК Париж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
21 декабря 2025, 06:07 |
60
0

Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала

20 декабря состоялись поединки 1/32 финала соревнований

21 декабря 2025, 06:07 |
60
0
Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции 2025/26.

В субботу в следующую стадию пробилось шесть клубов Лиги 1: ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ все 90 минут против Фонтене отыграл украинский защитник Илья Забарный. Арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили помог Мецу справиться с Бисхаймом.

Кубок Франции 2025/26. 1/32 финала, 20 декабря

  • АС Ле Гозье – Лорьян – 0:7
  • Бисхайм – Мец – 0:3
  • Луситанс Сен-Мор – Лилль – 0:1
  • Марк-ан-Барель – Труа – 1:3
  • Байе – Блуа – 2:1
  • Фрейминг – Шантили – 0:3
  • Бетюн – Сошо – 2:4
  • Гренобль – Нанси – 1:1 (пен. 3:5)
  • Лион Дюшер – Тулуза – 1:2
  • Понтиви – Бастия – 0:1
  • Раон Этап – Париж – 0:3
  • Меригнац – Истр – 0:0 (пен. 5:6)
  • Фонтене – ПСЖ – 0:4

Луситанс Сен-Мор – Лилль – 0:1

Лион Дюшер – Тулуза – 1:2

Фонтеней – ПСЖ – 0:4

События матча

45’ +42
ГОЛ ! С пенальти забил Нанитамо Иконе (ФК Париж).
45’ +34
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Мамаду Гейе.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Виллем Жеббель.
По теме:
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Лорьян видео голов и обзор Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Мец Георгий Цитаишвили Лилль Труа Сошо Гренобль Нанси серия пенальти пенальти Тулуза Бастия Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20 декабря 2025, 09:44 0
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом

Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде

Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Футбол | 20 декабря 2025, 23:57 3
Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью

Мадридский гранд добыл победу со счетом 2:0

Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Футбол | 21.12.2025, 00:08
Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Футбол | 20.12.2025, 08:00
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Футбол | 20.12.2025, 07:42
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 3
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 17
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем