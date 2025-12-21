20.12.2025 19:00 – FT 0 : 3
Кубок Франции21 декабря 2025, 06:07 |
Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала
20 декабря состоялись поединки 1/32 финала соревнований
21 декабря 2025, 06:07 |
20 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции 2025/26.
В субботу в следующую стадию пробилось шесть клубов Лиги 1: ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За ПСЖ все 90 минут против Фонтене отыграл украинский защитник Илья Забарный. Арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили помог Мецу справиться с Бисхаймом.
Кубок Франции 2025/26. 1/32 финала, 20 декабря
- АС Ле Гозье – Лорьян – 0:7
- Бисхайм – Мец – 0:3
- Луситанс Сен-Мор – Лилль – 0:1
- Марк-ан-Барель – Труа – 1:3
- Байе – Блуа – 2:1
- Фрейминг – Шантили – 0:3
- Бетюн – Сошо – 2:4
- Гренобль – Нанси – 1:1 (пен. 3:5)
- Лион Дюшер – Тулуза – 1:2
- Понтиви – Бастия – 0:1
- Раон Этап – Париж – 0:3
- Меригнац – Истр – 0:0 (пен. 5:6)
- Фонтене – ПСЖ – 0:4
Луситанс Сен-Мор – Лилль – 0:1
Лион Дюшер – Тулуза – 1:2
Фонтеней – ПСЖ – 0:4
События матча
45’ +42
ГОЛ ! С пенальти забил Нанитамо Иконе (ФК Париж).
45’ +34
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Мамаду Гейе.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Виллем Жеббель.
