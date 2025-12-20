Франция20 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2025, 15:40
31
0
Кубок Франции. Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти
Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции
20 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2025, 15:40
31
0
Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.
Клубы Лиги 1 Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти.
Также прошли дальше клубы Лиги 2 Монпелье, Реймс, Ле Ман, Лаваль
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Франции. 1/32 финала 19 декабря
- Авранш – Брест – 1:1 (пен. 5:4)
- Генгам – Лаваль – 0:1
- Круа – Реймс – 0:4
- Кане-ан-Руссийон – Монпелье – 0:1
- Ле-Эрбье – Анже – 0:0 (пен. 5:6)
- Периньи – Ле-Ман – 1:2
- Ланс – Фенье-Ольнуа – 3:1
Результаты 1/32 финала
Авранш – Брест – 1:1 (пен. 5:4)
Ланс – Фенье-Ольнуа – 3:1
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ле-Ман.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Milan Robin (Ле-Ман), асcист Brice Oggad.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Периньи.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Taylor Luvambo (Ле-Ман), асcист Люка Буаде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 декабря 2025, 07:18 1
Британец нокаутировал американского блогера в поединке в Майами
Бокс | 20 декабря 2025, 08:08 4
Популярный американский шоумен планирует завоевать титул чемпиона мира
Футбол | 20.12.2025, 14:40
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Футбол | 19.12.2025, 18:25
Комментарии 0
Популярные новости
18.12.2025, 21:01 3
20.12.2025, 08:49 15
19.12.2025, 13:14
19.12.2025, 00:34 4
18.12.2025, 20:42 6
Бокс
19.12.2025, 08:54 12
19.12.2025, 16:27 13