Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Франции. Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти
Кубок Франции
Периньи
19.12.2025 21:45 – FT 1 : 2
Ле-Ман
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
20 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2025, 15:40
31
0

Кубок Франции. Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти

Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции

20 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2025, 15:40
31
0
Кубок Франции. Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти
ФК Ланс

Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.

Клубы Лиги 1 Анже и Ланс вышли в 1/16 финала, Брест выбыл по пенальти.

Также прошли дальше клубы Лиги 2 Монпелье, Реймс, Ле Ман, Лаваль

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Франции. 1/32 финала 19 декабря

  • Авранш – Брест – 1:1 (пен. 5:4)
  • Генгам – Лаваль – 0:1
  • Круа – Реймс – 0:4
  • Кане-ан-Руссийон – Монпелье – 0:1
  • Ле-Эрбье – Анже – 0:0 (пен. 5:6)
  • Периньи – Ле-Ман – 1:2
  • Ланс – Фенье-Ольнуа – 3:1

Результаты 1/32 финала

Авранш – Брест – 1:1 (пен. 5:4)

Ланс – Фенье-Ольнуа – 3:1

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ле-Ман.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Milan Robin (Ле-Ман), асcист Brice Oggad.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Периньи.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Taylor Luvambo (Ле-Ман), асcист Люка Буаде.
По теме:
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Португалия – Украина – 1:1. Первый товарищеский матч. Видео голов и обзор
Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2). Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов
Кубок Франции по футболу Брест (Франция) Генгам Лаваль Монпелье Анже Ле-Эрбье Ле-Ман Ланс видео голов и обзор серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 20 декабря 2025, 07:18 1
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута

Британец нокаутировал американского блогера в поединке в Майами

Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Бокс | 20 декабря 2025, 08:08 4
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа

Популярный американский шоумен планирует завоевать титул чемпиона мира

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Футбол | 20.12.2025, 14:40
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Футбол | 19.12.2025, 18:25
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 15
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
19.12.2025, 00:34 4
Футбол
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
18.12.2025, 20:42 6
Футбол
Усик не станет следующим соперником Уайлдера? Боксер выступил с заявлением
Усик не станет следующим соперником Уайлдера? Боксер выступил с заявлением
18.12.2025, 19:26
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем