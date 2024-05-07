Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?

Целый ряд топовых в недавнем прошлом футболистов, игравших в украинской Премьер-лиге, вернутся на поле, чтобы в составе команды UA Steel принять участие в медиафутбольном турнире в Мексике.

К Андрею Пятову, Евгению Коноплянке, Андрею Воронину и Валерию Федорчуку, об участии которых сообщалось ранее, присоединятся Дарио Срна, Дмитрий Чигринский и Марлос.

Также о своем участии успел объявить экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» Жуниор Мораес, который в настоящий момент является свободным агентом.

«С большим удовольствием объявляю, что я стану частью национальной команды Украины в Kings League на событии, которое состоится с 26 мая по 8 июня в Монтеррее, Мексика», – написал Мораес в Instagram.

Медиатурниры в рамках созданной экс-звездой «Барселоны» Жераром Пике Kings League проводятся с минувшего года.

Президентом команды UA Steel будет Михаил Лебига, а ключевой миссией поездки украинцев в Мексику является социальная.