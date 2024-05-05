Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов
В период с 4 до 6 мая проходит 27-й тур чемпионата Украины.
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Донецкий Шахтер уверенно переиграл Черноморец (3:0) и сохранил лидерство (67 очков). Динамо разгромило Колос (5:0) и отстает на 4 пункта (63). Третьим идет Кривбасс (54 очка).
Топ-6 УПЛ: Шахтер (67 очков), Динамо (63), Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (45), Полесье (43).
Перед очной встречей между лидерами сохранился интервал в 4 очка. 11 мая пройдет Класико: Шахтер – Динамо. Горняки в случае победы досрочно получат титул УПЛ.
Шахтер гарантировал себе место в квалификации Лиги чемпионов
Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу, если выиграет ЛЧ и финиширует ниже топ-4 в Бундеслиге).
Динамо, если останется на 2-й позиции УПЛ, стартует со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В случае триумфа в сезоне УПЛ киевляне будут стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.
Одно место для Украины выделено в 3-м раунде Лиги Европы. Представителем будет или Ворскла (если выиграет у Шахтера в финале Кубка Украины), или же Кривбасс (если закончит УПЛ третьим, а Кубок достанется Шахтеру).
Еще два украинских клуба примут участие в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (3 и 4 места, или 4 и 5 места, в зависимости от результата финала Кубка).
Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (25), «Металлист 1925» (22) – зона переходных матчей, «Верес» (20), «Минай» (19)– зона вылета в Первую лигу.
⚽️ УПЛ. 27-й тур, 4–6 мая
- 🔹 04.05. 13:00. Александрия – Рух – 2:2
- 🔹 04.05. 15:30. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 1:0
- 🔹 04.05. 18:00. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2
- 🔹 05.05. 13:00. Полесье – Заря – 1:1
- 🔹 05.05. 15:30. Динамо – Колос – 5:0
- 🔹 05.05. 18:00. Шахтер – Черноморец – 3:0
- 🔹 06.05. 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
- 🔹 06.05. 18:00. Верес – Минай
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Динамо Киев
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух Львов
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9
|Колос К
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|10
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11
|Заря
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15
|Верес
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
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