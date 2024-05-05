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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 21:00 | Обновлено 05 мая 2024, 21:39
2639
0

Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо

Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов

05 мая 2024, 21:00 | Обновлено 05 мая 2024, 21:39
2639
0
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
ФК Шахтер / УПЛ

В период с 4 до 6 мая проходит 27-й тур чемпионата Украины.

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Донецкий Шахтер уверенно переиграл Черноморец (3:0) и сохранил лидерство (67 очков). Динамо разгромило Колос (5:0) и отстает на 4 пункта (63). Третьим идет Кривбасс (54 очка).

Топ-6 УПЛ: Шахтер (67 очков), Динамо (63), Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (45), Полесье (43).

Перед очной встречей между лидерами сохранился интервал в 4 очка. 11 мая пройдет Класико: Шахтер – Динамо. Горняки в случае победы досрочно получат титул УПЛ.

Шахтер гарантировал себе место в квалификации Лиги чемпионов

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу, если выиграет ЛЧ и финиширует ниже топ-4 в Бундеслиге).

Динамо, если останется на 2-й позиции УПЛ, стартует со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В случае триумфа в сезоне УПЛ киевляне будут стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Одно место для Украины выделено в 3-м раунде Лиги Европы. Представителем будет или Ворскла (если выиграет у Шахтера в финале Кубка Украины), или же Кривбасс (если закончит УПЛ третьим, а Кубок достанется Шахтеру).

Еще два украинских клуба примут участие в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (3 и 4 места, или 4 и 5 места, в зависимости от результата финала Кубка).

Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (25), «Металлист 1925» (22) – зона переходных матчей, «Верес» (20), «Минай» (19)– зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 27-й тур, 4–6 мая

  • 🔹 04.05. 13:00. Александрия – Рух – 2:2
  • 🔹 04.05. 15:30. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 1:0
  • 🔹 04.05. 18:00. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2
  • 🔹 05.05. 13:00. Полесье – Заря – 1:1
  • 🔹 05.05. 15:30. Динамо – Колос – 5:0
  • 🔹 05.05. 18:00. Шахтер – Черноморец – 3:0
  • 🔹 06.05. 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
  • 🔹 06.05. 18:00. Верес – Минай

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 21 4 2 61 - 21 67
2 Динамо Киев 27 20 3 4 67 - 25 63
3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Львов 27 11 12 4 41 - 29 45
6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30
9 Колос К 26 6 11 9 18 - 24 29
10 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29
11 Заря 26 6 10 10 26 - 33 28
12 Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25
14 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
15 Верес 26 4 8 14 23 - 41 20
16 Минай 26 3 10 13 20 - 40 19
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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