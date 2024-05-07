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Лига Европы
07 мая 2024, 13:10 | Обновлено 07 мая 2024, 13:12
959
0

Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы

Николай Балакин будет исполнять обязанности четвертого рефери на игре «Аталанта» – «Марсель»

07 мая 2024, 13:10 | Обновлено 07 мая 2024, 13:12
959
0
Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы
УАФ. Николай Балакин

На ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2023/2024 «Аталанта» (Италия) – «Марсель» (Франция), который состоится 9 мая, будет работать украинский арбитр Николай Балакин.

Украинец будет исполнять обязанности четвертого рефери в испанской бригаде во главе с Хесусом Хилем Мансано. В роли лайнсменов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Арбитром ВАА будет Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом – Алехандро Хосе Эрнандес.

Матч начнется в 22:00 по Киеву. Результат первой встречи – 1:1.

Ранее сообщалось, что Николай Балакин будет работать на Евро-2024.

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Николай Балакин Аталанта Марсель Лига Европы судейские назначения
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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