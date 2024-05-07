Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы

На ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2023/2024 «Аталанта» (Италия) – «Марсель» (Франция), который состоится 9 мая, будет работать украинский арбитр Николай Балакин.

Украинец будет исполнять обязанности четвертого рефери в испанской бригаде во главе с Хесусом Хилем Мансано. В роли лайнсменов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Арбитром ВАА будет Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом – Алехандро Хосе Эрнандес.

Матч начнется в 22:00 по Киеву. Результат первой встречи – 1:1.

Ранее сообщалось, что Николай Балакин будет работать на Евро-2024.