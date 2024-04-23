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Чемпионат Европы
23 апреля 2024, 12:53 |
844
1

Известны все арбитры Евро-2024. Нашлось место для двух украинцев

На чемпионат Европы поедут Балакин и Беркут

23 апреля 2024, 12:53 |
844
1
Известны все арбитры Евро-2024. Нашлось место для двух украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

УЕФА объявил список арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы в Германии. Всего на Евро будут работать 18 главных судей (+ один арбитр из Южной Америки), а также их полные команды и рефери VAR.

В списке нашлось место украинцам Николаю Балакину и Александру Беркуту – они обозначены в качестве четвертых или резервных судей на матчи Евро.

Список главных арбитров на матчи Евро-2024

Славко Винчич (Словения)
Марко Гуида (Италия)
Артур Диаш (Португалия)
Даниэль Зиберт (Германия)
Иштван Ковач (Румыния)
Иван Кружляк (Словакия)
Франсуа Летесье (Франция)
Данни Маккели (Нидерланды)
Шимон Марчиняк (Польша)
Халил Мелер (Турция)
Гленн Нюберг (Швеция)
Майкл Оливер (Англия)
Даниэле Орсато (Италия)
Энтони Тейлор (Англия)
Клеман Тюрпен (Франция)
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Феликс Цвайер (Германия)
Сандро Шерер (Швейцария)

Кроме того, как и на ЕВРО-2020, в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ рефери из Аргентины Факундо Тельо и его бригада присоединятся к отобранным европейским арбитрам на турнире в Германии.

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Николай Балакин Александр Беркут Евро-2024 сборная Украины по футболу судейские назначения
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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