Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Украинцем заинтересовался «Ювентус»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации испанского издания El Nacional, главным претендентом на трансфер Лунина сейчас является английский «Манчестер Юнайтед», внимательно за ситуацией следят также «Бавария», «Челси» и «Арсенал».
Отмечается, что с окружением Лунина связывались также представители туринского «Ювентуса», который готов рассмотреть трансфер украинца следующим летом.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Лунина 18 миллионов евро.
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