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  4. Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Испания
07 мая 2024, 01:08 |
368
0

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

07 мая 2024, 01:08 |
368
0
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания El Nacional, главным претендентом на трансфер Лунина сейчас является английский «Манчестер Юнайтед», внимательно за ситуацией следят также «Бавария», «Челси» и «Арсенал».

Отмечается, что с окружением Лунина связывались также представители туринского «Ювентуса», который готов рассмотреть трансфер украинца следующим летом.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Лунина 18 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ювентус трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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