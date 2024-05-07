Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания El Nacional, главным претендентом на трансфер Лунина сейчас является английский «Манчестер Юнайтед», внимательно за ситуацией следят также «Бавария», «Челси» и «Арсенал».

Отмечается, что с окружением Лунина связывались также представители туринского «Ювентуса», который готов рассмотреть трансфер украинца следующим летом.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Лунина 18 миллионов евро.