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  4. Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Испания
06 мая 2024, 23:25 |
1659
1

Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной

Юлия не очень хочет уезжать из Испании

06 мая 2024, 23:25 |
1659
1
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Instagram. Артем Довбик и Юлия Довбик

Жена украинского футболиста «Жироны» Артема Довбика Юлия рассказала какая страна является самой оптимальной для него и нее:

– Сейчас вы в Испании. Представим, у Артема есть выбор из нескольких топ-клубов какую страну вы хотели бы?

– Честно вам скажу, после жизни в Испании из нее очень сложно уехать. И мы об этом говорили уже не с одними людьми, которые здесь жили. Потому что Испания – это страна, которая в комплексе многое сочетает: классный футбол, потому что Ла Лига входит в топ-5 чемпионатов Европы, хорошие футболисты, с которыми у тебя есть возможность поиграть, классный климат. Эта зона, в которой мы сейчас проживаем в Жироне, очень много сочетает в себе, здесь близко к морю, к горам и даже до Барселоны, а это большой город, где можно найти разные развлечения, на любой вкус.

Ты можешь просто гулять по городу и тебе этого будет достаточно, чтобы насытиться эмоциями. Это вкусная еда, шоппинг, целый комплекс классных плюшек. И в самом деле Испания мне очень сейчас нравится. Даже тем, что наш ребенок Кира ходит здесь в школу и я очень довольна ею, подходом. Все просто так сложилось, что мы как-то изменили, но оно не изменилось.

Однако, знаете, футбол это такая история, у меня как у жены такое мнение, что в таком выборе все решает футбол. И, если Артем придет и скажет «Вот у нас такое предложение из Англии, но там классный клуб, перспектива», это его какой-то скачок в карьерном росте, то для меня, конечно, и Англия станет страной, которую я буду пытаться адаптировать под нашу семью. Но в этот момент Испания мне очень импонирует и, возможно, я бы не очень хотела отсюда уезжать. Ну, разве, если здесь сменить клуб, который будет более перспективным, с большой историей, который был бы интересен для Артема, его бы хотели там видеть, было бы вообще неплохо, – сказала Юлия.

Юлия Довбик также рассказала о самом романтическом поступке от Артема.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: Чемпион
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Комментарии 1
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Octopus
Лига Чемпионов, деньги от арабских боссов на летние трансферы, некоторые может и уйдут, зато брат Гвардиолы притащит новых.. куда уж перспективнее? От добра добра не ищут. Еще год в Жироне должен быть, нужно отблагодарить клуб за оказанное доверие.
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