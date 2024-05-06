Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Юлия не очень хочет уезжать из Испании
Жена украинского футболиста «Жироны» Артема Довбика Юлия рассказала какая страна является самой оптимальной для него и нее:
– Сейчас вы в Испании. Представим, у Артема есть выбор из нескольких топ-клубов – какую страну вы хотели бы?
– Честно вам скажу, после жизни в Испании из нее очень сложно уехать. И мы об этом говорили уже не с одними людьми, которые здесь жили. Потому что Испания – это страна, которая в комплексе многое сочетает: классный футбол, потому что Ла Лига входит в топ-5 чемпионатов Европы, хорошие футболисты, с которыми у тебя есть возможность поиграть, классный климат. Эта зона, в которой мы сейчас проживаем в Жироне, очень много сочетает в себе, здесь близко к морю, к горам и даже до Барселоны, а это большой город, где можно найти разные развлечения, на любой вкус.
Ты можешь просто гулять по городу и тебе этого будет достаточно, чтобы насытиться эмоциями. Это вкусная еда, шоппинг, целый комплекс классных плюшек. И в самом деле Испания мне очень сейчас нравится. Даже тем, что наш ребенок Кира ходит здесь в школу и я очень довольна ею, подходом. Все просто так сложилось, что мы как-то изменили, но оно не изменилось.
Однако, знаете, футбол это такая история, у меня как у жены такое мнение, что в таком выборе все решает футбол. И, если Артем придет и скажет «Вот у нас такое предложение из Англии, но там классный клуб, перспектива», это его какой-то скачок в карьерном росте, то для меня, конечно, и Англия станет страной, которую я буду пытаться адаптировать под нашу семью. Но в этот момент Испания мне очень импонирует и, возможно, я бы не очень хотела отсюда уезжать. Ну, разве, если здесь сменить клуб, который будет более перспективным, с большой историей, который был бы интересен для Артема, его бы хотели там видеть, было бы вообще неплохо, – сказала Юлия.
Юлия Довбик также рассказала о самом романтическом поступке от Артема.
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