Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Раньше просыпался» Жена Довбика рассказала о романтическом поступке Артема
Испания
06 мая 2024, 22:01 |
714
0

«Раньше просыпался» Жена Довбика рассказала о романтическом поступке Артема

Юлии больше всего понравились поступки Артема, когда они были на расстоянии

06 мая 2024, 22:01 |
714
0
«Раньше просыпался» Жена Довбика рассказала о романтическом поступке Артема
Instagram. Юлия Довбик и Артем Довбик

Жена украинского футболиста «Жироны» Артема Довбика Юлия рассказала о самом романтическом поступке от него:

– Насколько он был романтичным?

– Ну, на самом деле, был довольно романтичным, как это обычно происходит в первые годы отношений. Было много внимания, цветов, приятных сюрпризов. Тем более что первый год у нас были отношения на расстоянии из-за того, что я училась еще в Киеве и потом у меня еще был такой этап в жизни, что я ездила по обмену в Америку. Поэтому первый наш год был достаточно турбулентный, но мы старались любыми способами поддерживать связь друг друга. Артем и сейчас романтичен, он может придумать что-нибудь интересное. Но сейчас это больше в миксе с бытовыми вещами, нашими личными видами занятости.

– Какой поступок Артема в отношениях вы запомните на всю жизнь?

– На всю жизнь я, вероятно, запомню предложение. К тому моменту мы уже 2 или 3 года встречались, но это было довольно романтично. Это было во время отпуска в Доминикане, он там от меня скрыл кольцо, что было сложно. Потому что мы к тому времени уже жили вместе в Дании и в этот момент сбора чемодана... Не знаю, как я так не заметила, что он положил кольцо. Это было довольно неожиданно и романтично: на берегу океана он организовал ужин, это я точно запомню на всю жизнь. Но для меня, наверное, наиболее ценен тот этап, когда я 3,5 месяца пробыла в Америке. Это было очень сложно, потому что у нас была большая разница во времени, но он специально позже засыпал и раньше просыпался, чтобы мы могли пообщаться. Так как другой возможности не было, я еще работала, а на работе не разрешали пользоваться телефоном. Для меня это было очень ценно, не какие-нибудь романтические вещи, а такие поступки, которые он совершал ради того, чтобы эти отношения поддерживать.

— Учитывая, что он футболист, это был режим, но Артем все равно шел на жертвы, можно так сказать...

— Ну да, у него свой режим, у меня свой, но мы нашли пересекающиеся точки соприкосновения для того, чтобы сохранить связь, – рассказала Юлия.

Сейчас Артем Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24. На его счету 20 забитых мячей.

По теме:
Клуб, который шокировал всю Европу, сделал запрос о трансфере игрока Жироны
Список бомбардиров Ла Лиги после голов Довбика, Левандовски и Беллингема
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Артем Довбик lifestyle Жирона
Даниил Агарков Источник: Чемпион
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 06 мая 2024, 14:00 3
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Украинская сборная пробилась в Дивизион 1A

Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Футбол | 06 мая 2024, 12:08 6
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов

Известный тренер считает, что коуч рассчитывает получить работу в «Полесье»

Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»
Футбол | 06.05.2024, 14:44
Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»
Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Футбол | 06.05.2024, 19:55
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Футбол | 06.05.2024, 09:50
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
05.05.2024, 08:51 10
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 4
Хоккей
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем