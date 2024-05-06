«Раньше просыпался» Жена Довбика рассказала о романтическом поступке Артема

Жена украинского футболиста «Жироны» Артема Довбика Юлия рассказала о самом романтическом поступке от него:

– Насколько он был романтичным?

– Ну, на самом деле, был довольно романтичным, как это обычно происходит в первые годы отношений. Было много внимания, цветов, приятных сюрпризов. Тем более что первый год у нас были отношения на расстоянии из-за того, что я училась еще в Киеве и потом у меня еще был такой этап в жизни, что я ездила по обмену в Америку. Поэтому первый наш год был достаточно турбулентный, но мы старались любыми способами поддерживать связь друг друга. Артем и сейчас романтичен, он может придумать что-нибудь интересное. Но сейчас это больше в миксе с бытовыми вещами, нашими личными видами занятости.

– Какой поступок Артема в отношениях вы запомните на всю жизнь?

– На всю жизнь я, вероятно, запомню предложение. К тому моменту мы уже 2 или 3 года встречались, но это было довольно романтично. Это было во время отпуска в Доминикане, он там от меня скрыл кольцо, что было сложно. Потому что мы к тому времени уже жили вместе в Дании и в этот момент сбора чемодана... Не знаю, как я так не заметила, что он положил кольцо. Это было довольно неожиданно и романтично: на берегу океана он организовал ужин, это я точно запомню на всю жизнь. Но для меня, наверное, наиболее ценен тот этап, когда я 3,5 месяца пробыла в Америке. Это было очень сложно, потому что у нас была большая разница во времени, но он специально позже засыпал и раньше просыпался, чтобы мы могли пообщаться. Так как другой возможности не было, я еще работала, а на работе не разрешали пользоваться телефоном. Для меня это было очень ценно, не какие-нибудь романтические вещи, а такие поступки, которые он совершал ради того, чтобы эти отношения поддерживать.

— Учитывая, что он футболист, это был режим, но Артем все равно шел на жертвы, можно так сказать...

— Ну да, у него свой режим, у меня свой, но мы нашли пересекающиеся точки соприкосновения для того, чтобы сохранить связь, – рассказала Юлия.

Сейчас Артем Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24. На его счету 20 забитых мячей.