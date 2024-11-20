Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции после матча 6-го тура Лиги наций 2024/25 с командой Албании (2:1), сказал такие слова:

«У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было при отборе на Евро-2024. Вторая – посмотреть на футболистов, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде. Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф».

Сборная Украины с 8 очками финишировала на 2-м месте в группе B1 Лиге наций, пропустив вперед команду Чехии (11 баллов).

Сине-желтая команда вышла в плей-офф Лиги наций за путевку в Дивизион A. Соперником команды Реброва в марте 2025 года будет одна из четверых команд – Бельгия, Сербия, Венгрия, Шотландия.

Однако неправдой является утверждение, что сборная Украины через Лигу наций попадет в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026, как можно понять из слов Реброва.

На самом же деле украинская сборная потеряла шансы стать одной из четырех команд, которые попадут в плей-офф квалификации ЧМ-2026 благодаря рейтингу Лиги наций. Из группы B1 такую возможность будет иметь только команда Чехии, победитель квартета.

Особые права получат 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). Они будут иметь дополнительный шанс попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Украинской сборной для попадания в финальный раунд ЧМ нужно будет либо выиграть группу квалификации, либо же со второго места попытать счастья в плей-офф отбора к ЧМ, где нужно будет обыграть две команды.

После группового раунда во втором раунде квалификации ЧМ (плей-офф, 26–31 марта 2026) выступят 16 команд – это будет 12 команд, которые займут вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишируют за пределами топ-2 в своей группе).

4 победителя плей-офф ЧМ присоединятся в 12 победителям групп квалификации – зона УЕФА будет представлена 16 командами на ЧМ-2026.