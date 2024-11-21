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  4. «Хрусталь». Звездный правый защитник получил очередную травму
Англия
21 ноября 2024, 14:58 |
343
0

«Хрусталь». Звездный правый защитник получил очередную травму

Рис Джеймс получил повреждение и пропустит матч с «Лестером»

21 ноября 2024, 14:58 |
343
0
«Хрусталь». Звездный правый защитник получил очередную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс получил очередное повреждение и пропустит предстоящий матч 12-го тура АПЛ с «Лестером», сообщил Энцо Мареска на пресс-конференции перед предстоящим матчем.

«К сожалению, рис Джеймс ощутил небольшой дискомфорт, мы не хотим рисковать им в этой игре».

«Надеюсь на то, что это не что- то долгосрочное. Мы думаем, что это краткосрочная травма».

Рис Джеймс провел 4 матча на клубном уровне в текущем сезоне, результативными действиями не отличался.

120-миллионный трансфер «Челси» может перейти в «Реал».

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Рис Джеймс Энцо Мареска Челси травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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