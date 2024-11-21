«Хрусталь». Звездный правый защитник получил очередную травму

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс получил очередное повреждение и пропустит предстоящий матч 12-го тура АПЛ с «Лестером», сообщил Энцо Мареска на пресс-конференции перед предстоящим матчем.

«К сожалению, рис Джеймс ощутил небольшой дискомфорт, мы не хотим рисковать им в этой игре».

«Надеюсь на то, что это не что- то долгосрочное. Мы думаем, что это краткосрочная травма».

Рис Джеймс провел 4 матча на клубном уровне в текущем сезоне, результативными действиями не отличался.

120-миллионный трансфер «Челси» может перейти в «Реал».