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Англия
20 ноября 2024, 21:16 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:53
1496
1

От Мудрика к Лунину. Реал может подписать суперзвезду Челси

Энцо Фернандес обойдется «сливочным» в 120 миллионов евро

20 ноября 2024, 21:16 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:53
1496
1
От Мудрика к Лунину. Реал может подписать суперзвезду Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес был оценен лондонским «Челси» в 120 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

Мадридский «Реал» видит в аргентинце потенциальную замену Тони Кроосу. Изначально в Мадриде искали полузащитника атакующего плана, однако теперь на трансферном рынке ищут разыгрывающего опорника, которым может выступить партнер Михаила Мудрика.

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 15 матчей на клубном уровне, отдал 5 ассистов.

Несколько клубов претендуют на подписание Мудрика.

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Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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Serhii P.
Яка з Енцо суперзірка? Його в "Челсі" не видно і не чути...
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