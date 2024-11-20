От Мудрика к Лунину. Реал может подписать суперзвезду Челси

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес был оценен лондонским «Челси» в 120 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

Мадридский «Реал» видит в аргентинце потенциальную замену Тони Кроосу. Изначально в Мадриде искали полузащитника атакующего плана, однако теперь на трансферном рынке ищут разыгрывающего опорника, которым может выступить партнер Михаила Мудрика.

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 15 матчей на клубном уровне, отдал 5 ассистов.

Несколько клубов претендуют на подписание Мудрика.