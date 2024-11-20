От Мудрика к Лунину. Реал может подписать суперзвезду Челси
Энцо Фернандес обойдется «сливочным» в 120 миллионов евро
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес был оценен лондонским «Челси» в 120 миллионов евро, сообщает Defensa Central.
Мадридский «Реал» видит в аргентинце потенциальную замену Тони Кроосу. Изначально в Мадриде искали полузащитника атакующего плана, однако теперь на трансферном рынке ищут разыгрывающего опорника, которым может выступить партнер Михаила Мудрика.
В этом сезоне Энцо Фернандес провел 15 матчей на клубном уровне, отдал 5 ассистов.
Несколько клубов претендуют на подписание Мудрика.
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