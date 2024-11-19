Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Михаил пользуется спросом в АПЛ
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.
За 23-летним игроком следят несколько клубов английской Премьер-лиги. «Челси» не хотел бы отпускать Михаила, но вполне может принять в январе потенциальное предложение по украинцу.
В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в 7 матчах АПЛ, не отметившись ни одной результативной действия. В то же время в Лиге конференций украинец в 3 поединках забил 2 гола и сделал 3 ассиста в составе «Челси».
Ранее сообщалось, что в аренде Мудрика заинтересован «Кристал Пелас». Однако позже стало известно, что этот переход маловероятен из-за правил АПЛ.
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