Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

За 23-летним игроком следят несколько клубов английской Премьер-лиги. «Челси» не хотел бы отпускать Михаила, но вполне может принять в январе потенциальное предложение по украинцу.

В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в 7 матчах АПЛ, не отметившись ни одной результативной действия. В то же время в Лиге конференций украинец в 3 поединках забил 2 гола и сделал 3 ассиста в составе «Челси».

Ранее сообщалось, что в аренде Мудрика заинтересован «Кристал Пелас». Однако позже стало известно, что этот переход маловероятен из-за правил АПЛ.