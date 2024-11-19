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  4. Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Англия
19 ноября 2024, 17:23 |
1156
4

Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов

Михаил пользуется спросом в АПЛ

19 ноября 2024, 17:23 |
1156
4
Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

За 23-летним игроком следят несколько клубов английской Премьер-лиги. «Челси» не хотел бы отпускать Михаила, но вполне может принять в январе потенциальное предложение по украинцу.

В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в 7 матчах АПЛ, не отметившись ни одной результативной действия. В то же время в Лиге конференций украинец в 3 поединках забил 2 гола и сделал 3 ассиста в составе «Челси».

Ранее сообщалось, что в аренде Мудрика заинтересован «Кристал Пелас». Однако позже стало известно, что этот переход маловероятен из-за правил АПЛ.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Умник
В команду где стиль играть 2 номером.
В ином случае надо себя переучивать.
Хотя это вряд ли
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+1
Night Watch
В Шахтёр из Украины.
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0
TolsTIyELF
нафиг апл, там ему не дадут играть. пусть перейдёт в испанию или марсель
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0
serhiy
Десь так ,щоб він гарно заграв і приносив користь збірній України !
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0
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