Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сделал предложение «Челси» об аренде украинского вингера Михаила Мудрика.

23-летний вингер имеет проблемы с адаптацией в стане «синих» и не получает желаемого количества игрового времени, из-за чего уже зимой «Челси» может отдать его в аренду.

«Кристал Пэлас» же после ухода Майкла Олисе в «Баварию» испытывает острый дефицит креативных и опасных футболистов в атаке, и быстроногий Мудрик видится им прекрасной опцией.

Ожидается, что «стекольщики» будут готовы разделить с «Челси» поровну зарплату Мудрика, составляющую 100 тысяч фунтов в неделю, что может удовлетворить «синих», которые, к тому же, получат возможность оставить украинца в АПЛ, чтобы тот лучше адаптировался и понимал этот чемпионат.

В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Зато в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами за «Челси».