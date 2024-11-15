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  4. Мудрик не перейдет в другой клуб Лондона этой зимой из-за правила АПЛ
Англия
15 ноября 2024, 19:40 |
462
0

Мудрик не перейдет в другой клуб Лондона этой зимой из-за правила АПЛ

Михаилом заинтересовался «Кристал Пэлас»

15 ноября 2024, 19:40 |
462
0
Мудрик не перейдет в другой клуб Лондона этой зимой из-за правила АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сделал предложение «Челси» относительно аренды украинского вингера Михаила Мудрика.

Однако сейчас переход Михаила в «Кристал Пэлас» невозможен из-за правила английского чемпионата – клуб АПЛ не может арендовать более одного игрока у другой команды чемпионата. Сейчас «Кристал Пэлас» имеет одного арендованного игрока «Челси» в своем составе – это Трево Чалоба. Таким образом «орлам» придется расторгнуть аренду Чалоба, или выкупить его. Еще один вариант – полноценный трансфер Мудрика.

В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Зато в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами за «Челси».

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Трево Чалоба трансферы Кристал Пэлас аренда игрока Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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