Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо

Академия киевского «Динамо» потеряла целую плеяду талантливых футболистов из-за войны. Если 2005-2006 годы рождения удалось сохранить в полном составе, то уже 2007-2008 годы рождения понесли существенные потери. 2009-2010 годы сейчас пока трудно идентифицировать, потому что еще не было сборов юношеских сборных Украины этих лет. Пока не очень понятно, кто где играет в Европе.

Вашему вниманию игроки 2007 и 2008 годов рождения, которых потеряло «Динамо» после начала полномасштабной войны.

Александр Петренко, 17 лет

Клуб: «Байер» Леверкузен

Амплуа: вратарь

instagram.com/24petrenko. Александр Петренко

Петренко родом из Полтавы. В свое время был в системе «Шахтера», затем перебрался в «Динамо». После начала войны оказался в Венгрии, где находился в системе «Кишварды». С лета 2022 года в «Байере». Долгое время являлся основным вратарем юношеской команды «фармацевтов» и даже тренировался с первой командой. Прошлой весной получил травму кисти (трещина), после чего потерял место в составе.

Начинал в сборной Украины в 2007 году основным вратарем, затем потерял свои позиции, проиграв конкуренцию Назару Макаренко из «Александрии» (был в «Днепре-1» в прошлом сезоне).

Александр Драган, 17 лет

Клуб: «Аталанта»

Амплуа: инсайд

ФК Аталанта. Александр Драган

Уроженец Киева. На уровне детского футбола отличался своей светлой головой. Креативный футболист, который мог обыграть, отдать, сам создать момент. Выделялся на уровне Академии «Динамо».

Это футболист позднего развития, потому что пока не хватает физических качеств. Талант и понимание футбола на высоком уровне.

Пока дела у Италии у него обстоят не очень хорошо. До примаверы «бергамасков» не дорос. Играет за команду 18-летних. Это непрофильная возрастная категория. В этом сезоне провел только 5 поединков и около 200 минут на поле.

Являлся основным футболистом сборной Украины 2007 года. Сейчас стабильно вызывается, но уже не всегда играет в стартовом составе.

Дмитрий Богданов, 17 лет

Клуб: «Динамо» Дрезден

Амплуа: нападающий

ФК Динамо Дрезден. Дмитрий Богданов

Киевлянин. Воспитанник Академии «Динамо». Отличался своими физическими свойствами. Хорошо сформированный физически игрок с хорошей антропометрией. Может играть форварда или вингера. Быстрый, техничный.

Отец Дмитрия тоже был профессиональным футболистом. Владимир Богданов начинал также в «Динамо». Поиграл в Германии за клубы низших дивизионов. В Украине защищал цвета «Борисфена», «Оболони» и ряда не очень известных команд.

Богданов летом 2022 года уже был заявлен за «Динамо» Дрезден U-17. Начал сразу забивать за эту команду. Затем перешел в категорию 19-летних. Также отличался результативностью на этом уровне. Прошлой зимой ездил на сборы с первой командой, где тоже забивал.

В этом сезоне попадает в заявку первой команды, но выходит на поле на замену очень редко. На уровне юношеской команды перестал показывать результативность. Необходимо делать скидку на уровень команды. «Динамо» Дрезден играет только в третьем по силе дивизионе Германии.

Первоначально Богданова не было в сборной 2007 года на подготовительных турнирах. Сразу получил вызов на квалификацию. Показал себя с лучшей стороны. Учитывая наличие Артема Степанова из «Байера» на острие атаки, играл на фланге. Участвовал в Евро U-17 и U-19. На обоих турнирах особо ничего не показал.

Богдан Попов, 17 лет

Клуб: «Эмполи»

Амплуа: нападающий

ФК Эмполи. Богдан Попов

Уроженец города Нежин. Отец Руслан работал тренером в системе Академии «Динамо». В качестве футболиста выступал за «Десну» и «Сумы».

У Богдана хорошая футбольная антропометрия. Умеет использоваться своим физическим преимуществом над соперниками. При этом он не обделен техническими и скоростными качествами.

После начала войны оказался в Польше, где играл за Академию «Гурника». В Польше много забивал. Сразу к нему появился интерес более статусных клубов из более футбольных стран.

В конце прошлого года стал игроком «Эмполи». Поначалу играл за свой возраст. В этом сезоне - основной игрок примаверы. Имеет в текущем сезоне уже 4 гола. В первом туре Серии А попал в заявку даже главной команды, но не поле так и не вышел.

Дмитрий Варивода, 17 лет

Клуб: «Адмира Ваккер»

Амплуа: центральный защитник

Киевлянин. Начинал с позиции правого защитника. Затем начал играть в центре обороны. Возмужал, набрал хорошую физическую форму.

После войны оказался в Австрии, где играет за местный клуб «Адмира Ваккер». Сейчас играет стабильно за команду 18-летних. Это непрофильный возраст.

Вызывался в сборную Украины своего возраста, но на поле не выходил.

Елисей Литвин, 17 лет

Клуб: «Жил Висенте»

Амплуа: центральный защитник

Киевлянин. Воспитанник Академии «Динамо». Центральный защитник современного типа. Хорошо работает с мячом, понимает игру. Есть креативные качества.

После начала войны оказался в Англии. Пробовал свои силы в системе «Манчестер Сити». Потом был в «Болтоне». По документам очень непросто украинским игрокам официально трудоустроиться в Великобритании до 18 лет.

Сейчас выступает в Португалии за «Жил Висенте». Играл за команду U-19. В конце прошлого сезона получил травму колена. До сих пор восстанавливается.

Назар Михайленко, 17 лет

Клуб: «Дуйсбург»

Амплуа: центральный защитник

Уроженец Киева. Центральный защитник. Может сыграть как правого, так и левого центрального защитника.

После начала войны оказался в Германии, где сначала играл за «Кельн». Прошлым летом стал игроком «Дуйсбурга» U-19. В «Кельне» были проблемы с игровой практикой. Все продолжилось в «Дуйсбурге». В нынешнем сезоне Михайленко на поле не выходил.

В сборные Украины не вызывался.

Игорь Костенко, 16 лет

Клуб: «Бенфика»

Амплуа: вратарь

ФК Бенфика. Игорь Костенко

Уроженец Запорожья. В юном возрасте имеет просто безумную антропометрию. Статистические порталы дают ему рост 202 см.

До войны находился в системе киевского «Динамо». После начала войны оказался в Португалии, где выступал за «Бенфику» U-15. В этом сезоне заявлен за команду 17-летних. Статистические порталы не дают количество матчей, которые сыграл Костенко за «орлов» в текущем сезоне.

Вызывался для подготовки с 2008 годом в сборную Украины. Сыграл на первом сборе команды U-16 против Эстонии, где пропустил гол. На товарищеский турнир в Японию и львовский сбор в августе не ездил. Не было Игоря и во время первой квалификации в Бельгии. Ворота украинцев защищали Егор Крапивин из «Эспаньола» и Кирилл Хадасевич из «Вольфсбурга». Возможно, дело в травме или отсутствии игровой практики.

Андрей Лисицкий, 16 лет

Клуб: «Фиорентина»

Амплуа: центральный защитник

Киевлянин. Сын Виталия Лисицкого, который в свое время поиграл за «Динамо» Валерия Лобановского, «Черноморец», а сейчас спортивный директор «Колоса».

Андрей так же, как и отец, может играть в опорной зоне или центрального защитника. Хорошо физически сформирован. Хорош в силовой борьбе. Необходимо работать над тактической составляющей и работой с мячом.

С начала войны в Италии. В настоящее время играет в чемпионате Италии 17-летних. В текущем сезоне только 4 поединка.

Вызывался в сборную Украины 2008 года. Очень слабо смотрелся на турнире в Японии, где украинцы проиграли все три поединка.

Николай Петровский, 16 лет

Клуб: «Штутгарт»

Амплуа: опорный полузащитник

УАФ. Николай Петровский

Уроженец Белогородки в пригороде Киева. В школе «Динамо» больше играл на позиции левого защитника. Быстрый, техничный, умеющий использовать пространство.

После войны оказался в Германии. Летом 2022 года стал игроком «Штутгарта». Происходила определенная трансформация позиции. Теперь Николай начал играть в опорной зоне. В настоящее время выступает за команду 17-летних. Стабильно имеет игровую практику. Сделал 3 ассиста.

Не вызывался на подготовку сборной Украины 2008 года. Сразу получил вызов на квалификацию. Из-за травмы не смог поехать в Бельгию опорник «Шахтера» Иван Вергун. Основным был динамовец Павел Люсин. Петровский играл роль игрока ротации.

Артем Мурадян, 16 лет

Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

Амплуа: левый защитник

Уроженец Одессы. Имеет армянское происхождение. В свое время родители переехали из Армении в Одессу, где на свет появился Артем.

Начинал в «Черноморце». После чего оказался в системе «Динамо». Быстрый, техничный. В Украине играл вингера. На правом фланге – Иван Андрейко, на левом – Артем Мурадян.

После начала войны перебрался в Германию. С лета 2023 в Гладбахе. Сначала играл больше на позиции вингера. В нынешнем сезоне стал левым защитником. Выступает за команду 17-летних.

На Мурадяна претендовала Армения, но он получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч против хорватов в ноябре.

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Антон Мартынюк, 16 лет

Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

Амплуа: вингер

Киевлянин. Может играть форварда, флангового полузащитника. Быстрый, техничный, берет инициативу на себя.

Был на просмотре в лондонском «Арсенале», но в Англии не остался. С лета 2022 года защищал цвета чешской «Славии». В Праге себя хорошо показывал.

Летом 2024 года перебрался в Германию. Пока игрок ротации «Боруссии» 17-летних, но уже успел забить один гол. В Германии получил долгосрочный договор.

В состав сборных Украины еще не вызывался.

Илья Меньшиков, 16 лет

Клуб: «Аустрия» Вена

Амплуа: нападающий

Фактурный, высокий, с хорошими физическими данными. Немного не хватает технических качеств. Типичный силовой нападающий. На уровне Академии «Динамо» даже играл на фланге.

После начала войны оказался в Австрии. Играет за «Аустрию», но не за профильные годы. За команды U-16, U-18. Забивает, но матчей немного.

Вызывался во время подготовки в сборную Украины своего возраста. Играл в квалификации. Результативными действиями не отличился.

Сергей ТИЩЕНКО