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Испания
06 мая 2024, 21:25 |
2208
1

Список бомбардиров Ла Лиги после голов Довбика, Левандовски и Беллингема

Артем с 20 забитыми мячами продолжает лидировать в рейтинге

06 мая 2024, 21:25 |
2208
1
Список бомбардиров Ла Лиги после голов Довбика, Левандовски и Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3–5 мая состоялись матчи 34-го тура Ла Лиги 2023/24.

Украинский форвард Артем Довбик продолжает лидировать в списке бомбардиров. Он отличился забитым голом в поединке против «Барселоны» (4:2), а также отдал ассист. На счету украинца 20 голов и 6 голевых передач.

Вторую строчку в рейтинге вернул английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Он поразил ворота «Кадиса» (3:0). Теперь у Беллингема 18 мячей и 4 ассиста.

На третью позицию вышел польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который реализовал пенальти в конце первого тайма встречи с «Жироной». У поляка 17 голов и 8 ассистов.

4-е место занимает Александер Серлот («Вильярреал»). Норвежец не сумел забить в ворота «Сельты» в 34-м туре. У него 17 забитых мячей и 6 голевых передач.

Прошлый матч «Осасуны» пропускал лидер команды Анте Будимир из-за травмы, который с 16 голами и 2 ассистами замыкает топ-5.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 34-го тура:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Звикли , що то Роналду то Мессі.
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