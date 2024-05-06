Список бомбардиров Ла Лиги после голов Довбика, Левандовски и Беллингема

3–5 мая состоялись матчи 34-го тура Ла Лиги 2023/24.

Украинский форвард Артем Довбик продолжает лидировать в списке бомбардиров. Он отличился забитым голом в поединке против «Барселоны» (4:2), а также отдал ассист. На счету украинца 20 голов и 6 голевых передач.

Вторую строчку в рейтинге вернул английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Он поразил ворота «Кадиса» (3:0). Теперь у Беллингема 18 мячей и 4 ассиста.

На третью позицию вышел польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который реализовал пенальти в конце первого тайма встречи с «Жироной». У поляка 17 голов и 8 ассистов.

4-е место занимает Александер Серлот («Вильярреал»). Норвежец не сумел забить в ворота «Сельты» в 34-м туре. У него 17 забитых мячей и 6 голевых передач.

Прошлый матч «Осасуны» пропускал лидер команды Анте Будимир из-за травмы, который с 16 голами и 2 ассистами замыкает топ-5.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 34-го тура: