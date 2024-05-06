Чемпион уже известен, Жирона вышла в ЛЧ. Таблица Ла Лиги после 34-го тура
«Реал» Мадрид досрочно выиграл титул, Довбик, Цыганков и компания обыграли «Барселону»
3–5 мая состоялись матчи 34-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Реал» Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» выиграл у «Кадиса» 3:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных, а ворота «сливочных» впервые в сезоне защищал Тибо Куртуа.
«Жирона» на своем поле обыграла «Барселону» 4:2. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом, а Цыганков был заменен на 65-й минуте.
«Валенсия» уступила «Алавесу» 0:1. Украинский форвард Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте. Украинец сыграл за «летучих мышей» впервые за месяц.
«Атлетик» в гостях одолел «Хетафе» 2:0, а «Атлетико» выиграл у «Мальорки» 1:0.
«Реал» с Луниным уже досрочно стал чемпионом Испании этой кампании. У королевского клуба 87 очков, а у ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым в активе 74 пункта. Осталось провести 4 тура, поэтому максимальное количество очков, которое смогут набрать подопечные Мичела, составляет 86 баллов.
Кроме того, «Жирона» вышла в Лигу чемпионов 2024/25, поскольку гарантировано не опустится ниже 4-го места. Жиронцы впервые в истории клуба квалифицировались в главный еврокубковый клубный турнир.
«Барселона» идет на 3-й позиции (73), а «Атлетико» располагается на 4-й строчке (67). Топ-5 замыкает «Атлетик» (61), а «Валенсия» идет на 8-м месте (47).
Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 3–5 мая
- Хетафе – Атлетик – 0:2
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 2:0
- Реал Мадрид – Кадис – 3:0
- Жирона – Барселона – 4:2
- Мальорка – Атлетико – 0:1
- Осасуна – Бетис – 0:2
- Сельта – Вильярреал – 3:2
- Валенсия – Алавес – 0:1
- Севилья – Гранада – 3:0
- Райо Вальекано – Альмерия – 0:1
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 34-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5
|Атлетик Бильбао
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14
|Лас Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
📊 CLASIFICACIÓN | ¡Consulta la tabla de #LALIGAEASPORTS tras los encuentros jugados en la jornada 34! pic.twitter.com/lnSWn9SrUZ— LALIGA (@LaLiga) May 5, 2024
RESULTADOS | ¡Concluye la jornada 34 en #LALIGAEASPORTS! ✅ pic.twitter.com/pxjEmh1IwZ— LALIGA (@LaLiga) May 5, 2024
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