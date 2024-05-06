Чемпион уже известен, Жирона вышла в ЛЧ. Таблица Ла Лиги после 34-го тура

3–5 мая состоялись матчи 34-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Реал» Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» выиграл у «Кадиса» 3:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных, а ворота «сливочных» впервые в сезоне защищал Тибо Куртуа.

«Жирона» на своем поле обыграла «Барселону» 4:2. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом, а Цыганков был заменен на 65-й минуте.

«Валенсия» уступила «Алавесу» 0:1. Украинский форвард Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте. Украинец сыграл за «летучих мышей» впервые за месяц.

«Атлетик» в гостях одолел «Хетафе» 2:0, а «Атлетико» выиграл у «Мальорки» 1:0.

«Реал» с Луниным уже досрочно стал чемпионом Испании этой кампании. У королевского клуба 87 очков, а у ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым в активе 74 пункта. Осталось провести 4 тура, поэтому максимальное количество очков, которое смогут набрать подопечные Мичела, составляет 86 баллов.

Кроме того, «Жирона» вышла в Лигу чемпионов 2024/25, поскольку гарантировано не опустится ниже 4-го места. Жиронцы впервые в истории клуба квалифицировались в главный еврокубковый клубный турнир.

«Барселона» идет на 3-й позиции (73), а «Атлетико» располагается на 4-й строчке (67). Топ-5 замыкает «Атлетик» (61), а «Валенсия» идет на 8-м месте (47).

Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 3–5 мая

Хетафе – Атлетик – 0:2

– 0:2 Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 2:0

– Лас-Пальмас – 2:0 Реал Мадрид – Кадис – 3:0

– Кадис – 3:0 Жирона – Барселона – 4:2

– Барселона – 4:2 Мальорка – Атлетико – 0:1

Осасуна – Бетис – 0:2

– 0:2 Сельта – Вильярреал – 3:2

– Вильярреал – 3:2 Валенсия – Алавес – 0:1

– 0:1 Севилья – Гранада – 3:0

– Гранада – 3:0 Райо Вальекано – Альмерия – 0:1

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 34-го тура

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 34 27 6 1 74 - 22 87 2 Жирона 34 23 5 6 73 - 42 74 3 Барселона 34 22 7 5 70 - 43 73 4 Атлетико Мадрид 34 21 4 9 63 - 39 67 5 Атлетик Бильбао 34 17 10 7 55 - 33 61 6 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54 7 Бетис 34 13 13 8 43 - 39 52 8 Валенсия 34 13 8 13 37 - 39 47 9 Вильярреал 34 12 9 13 56 - 58 45 10 Хетафе 34 10 13 11 41 - 47 43 11 Алавес 34 11 8 15 32 - 38 41 12 Севилья 34 10 11 13 45 - 46 41 13 Осасуна 34 11 6 17 37 - 51 39 14 Лас Пальмас 34 10 7 17 30 - 43 37 15 Сельта 34 8 10 16 40 - 52 34 16 Райо Вальекано 34 7 13 14 27 - 43 34 17 Мальорка 34 6 14 14 27 - 40 32 18 Кадис 34 4 14 16 23 - 49 26 19 Гранада 34 4 9 21 36 - 64 21 20 Альмерия 34 2 11 21 33 - 67 17 Полная таблица