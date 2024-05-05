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Чемпионат Испании
Валенсия
05.05.2024 19:30 – FT 0 : 1
Алавес
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Испания
05 мая 2024, 21:59 | Обновлено 05 мая 2024, 22:04
29
0

Ла Лига. Валенсия дома проиграла Алавесу, Яремчук вышел на замену

Вечером 5 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании по футболу

05 мая 2024, 21:59 | Обновлено 05 мая 2024, 22:04
29
0
Ла Лига. Валенсия дома проиграла Алавесу, Яремчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вечером 5 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Валенсия дома проиграла Алавесу (0:1). Единственный гол забил Хави Лопес на 68-й минуте.

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук вышел на замену на 76-й минуте, но изменить ход игры не сумел.

В других матчах игрового дня по три очка взяли Бетис и Сельта.

Ла Лига. 34-й тур, 5 мая

Осасуна – Бетис – 0:2

Голы: Айосе Перес, 41, Форнальс, 45+4.

Сельта – Вильярреал – 3:2

Голы: Аспас, 22 (пен), Ларсен, 39, Дувикас, 82 – А. Морено, 12, Гедеш, 65

Валенсия – Алавес – 0:1

Голы: Хави Лопес, 68.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 34 27 6 1 74 - 22 87
2 Жирона 34 23 5 6 73 - 42 74
3 Барселона 34 22 7 5 70 - 43 73
4 Атлетико Мадрид 34 21 4 9 63 - 39 67
5 Атлетик Бильбао 34 17 10 7 55 - 33 61
6 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54
7 Бетис 34 13 13 8 43 - 39 52
8 Валенсия 34 13 8 13 37 - 39 47
9 Вильярреал 34 12 9 13 56 - 58 45
10 Хетафе 34 10 13 11 41 - 47 43
11 Алавес 34 11 8 15 32 - 38 41
12 Осасуна 34 11 6 17 37 - 51 39
13 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38
14 Лас Пальмас 34 10 7 17 30 - 43 37
15 Сельта 34 8 10 16 40 - 52 34
16 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34
17 Мальорка 34 6 14 14 27 - 40 32
18 Кадис 34 4 14 16 23 - 49 26
19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21
20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14
Полная таблица

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Лопес (Алавес).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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