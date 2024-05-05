Ла Лига. Валенсия дома проиграла Алавесу, Яремчук вышел на замену

Вечером 5 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Валенсия дома проиграла Алавесу (0:1). Единственный гол забил Хави Лопес на 68-й минуте.

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук вышел на замену на 76-й минуте, но изменить ход игры не сумел.

В других матчах игрового дня по три очка взяли Бетис и Сельта.

Ла Лига. 34-й тур, 5 мая

Осасуна – Бетис – 0:2

Голы: Айосе Перес, 41, Форнальс, 45+4.

Сельта – Вильярреал – 3:2

Голы: Аспас, 22 (пен), Ларсен, 39, Дувикас, 82 – А. Морено, 12, Гедеш, 65

Валенсия – Алавес – 0:1

Голы: Хави Лопес, 68.

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