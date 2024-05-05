Ла Лига. Валенсия дома проиграла Алавесу, Яремчук вышел на замену
Вечером 5 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании по футболу
Вечером 5 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Валенсия дома проиграла Алавесу (0:1). Единственный гол забил Хави Лопес на 68-й минуте.
Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук вышел на замену на 76-й минуте, но изменить ход игры не сумел.
В других матчах игрового дня по три очка взяли Бетис и Сельта.
Ла Лига. 34-й тур, 5 мая
Осасуна – Бетис – 0:2
Голы: Айосе Перес, 41, Форнальс, 45+4.
Сельта – Вильярреал – 3:2
Голы: Аспас, 22 (пен), Ларсен, 39, Дувикас, 82 – А. Морено, 12, Гедеш, 65
Валенсия – Алавес – 0:1
Голы: Хави Лопес, 68.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5
|Атлетик Бильбао
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14
|Лас Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
События матча
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