Гринвуд не забил пенальти. Атлетик вдевятером обыграл Хетафе на выезде

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, которому дважды ассистировал его младший брат Нико Уильямс.

«Атлетик» доигрывал матч вдевятером. На 58-й минуте был удален защитник Йерай Альварес, а на 79-й минуте досрочно поле покинул Айтор Паредес. Коуч команды из Бильбао Эрнесто Вальверде также получил красную карточку за протесты (85 мин).

На 88-й минуте для хозяев поля не забил скандально известный футболист Мейсон Гринвуд.

«Атлетик» входит в топ-5 (61 очко), ведя борьбу за зону Лиги чемпионов. «Хетафе» замыкает топ-10 (43 очка).

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Гол: Иньяки Уильямс, 27, 51

Удаления: Альварес, 58, Вальверде, 85 (Атлетик)

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