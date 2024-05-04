Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гринвуд не забил пенальти. Атлетик вдевятером обыграл Хетафе на выезде
Чемпионат Испании
Хетафе
03.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 мая 2024, 01:59 | Обновлено 04 мая 2024, 02:45
44
1

Гринвуд не забил пенальти. Атлетик вдевятером обыграл Хетафе на выезде

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, дважды ассистировал брат Нико Уильямс

04 мая 2024, 01:59 | Обновлено 04 мая 2024, 02:45
44
1
Гринвуд не забил пенальти. Атлетик вдевятером обыграл Хетафе на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд (слева)

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, которому дважды ассистировал его младший брат Нико Уильямс.

«Атлетик» доигрывал матч вдевятером. На 58-й минуте был удален защитник Йерай Альварес, а на 79-й минуте досрочно поле покинул Айтор Паредес. Коуч команды из Бильбао Эрнесто Вальверде также получил красную карточку за протесты (85 мин).

На 88-й минуте для хозяев поля не забил скандально известный футболист Мейсон Гринвуд.

«Атлетик» входит в топ-5 (61 очко), ведя борьбу за зону Лиги чемпионов. «Хетафе» замыкает топ-10 (43 очка).

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Гол: Иньяки Уильямс, 27, 51

Удаления: Альварес, 58, Вальверде, 85 (Атлетик)

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
Эрнесто Валверде (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
79’
Айтор Паредес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
59’
Йерай Альварес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
По теме:
Лутон Таун – Эвертон – 1:1. Ничья без Миколенко. Видео голов и обзор
Эвертон без Миколенко разошелся миром с командой Лутон Таун
Аврора вышла в финал Кубка Украины по футзалу
Атлетико Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мейсон Гринвуд удаление (красная карточка) Иньяки Уильямс Нико Уильямс пенальти видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 03 мая 2024, 17:27 7
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?

Нападающий вернется в «Брюгге»

Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17
Футбол | 03 мая 2024, 23:23 0
Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17
Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17

Подопечные Юрия Мороза сыграют в группе с Бельгией, Косово, Казахстаном

Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2024, 01:01
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 03.05.2024, 23:10
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Футбол | 03.05.2024, 18:04
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І давно Ін'які Вільямс грає за АтлетікО?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
03.05.2024, 11:30 10
Футбол
Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
02.05.2024, 00:45
Теннис
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
02.05.2024, 06:20 7
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
02.05.2024, 15:11 4
Хоккей
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
02.05.2024, 21:45
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем