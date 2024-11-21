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Англия
21 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:31
76
0

На грани увольнения. Вест Хэм предоставил последний шанс Хулиану Лопетеги

Два следующих матча клуба решат судьбу испанца

21 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:31
76
0
На грани увольнения. Вест Хэм предоставил последний шанс Хулиану Лопетеги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Лопетеги

Руководство лондонского «Вест Хэма» поставило ультиматум главному тренеру команды Хулиану Лопетеги. Будущее специалиста будет зависеть от следующих двух матчей АПЛ против «Ньюкасла» и «Арсенала».

В клубе недовольны результатами команды, кроме того, среди представителей «Вест Хэма» исчезает вера в испанского наставника.

Интересно, что тренер работает в клубе меньше года. Хулиан подписал контракт с «Вест Хэмом» в мае 2024 года.

Молотобойцы в турнирной таблице УПЛ находятся на 14-й строчке. В течение 11 туров команда набрала всего десять зачетных баллов.

Далее на «Вест Хэм» ждет выездной поединок против «Ньюкасла», который состоится 25 ноября в 22:00.

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Хулен Лопетеги Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ньюкасл
Андрій Вітренко Источник: The Guardian
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