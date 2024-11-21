На грани увольнения. Вест Хэм предоставил последний шанс Хулиану Лопетеги
Два следующих матча клуба решат судьбу испанца
Руководство лондонского «Вест Хэма» поставило ультиматум главному тренеру команды Хулиану Лопетеги. Будущее специалиста будет зависеть от следующих двух матчей АПЛ против «Ньюкасла» и «Арсенала».
В клубе недовольны результатами команды, кроме того, среди представителей «Вест Хэма» исчезает вера в испанского наставника.
Интересно, что тренер работает в клубе меньше года. Хулиан подписал контракт с «Вест Хэмом» в мае 2024 года.
Молотобойцы в турнирной таблице УПЛ находятся на 14-й строчке. В течение 11 туров команда набрала всего десять зачетных баллов.
Далее на «Вест Хэм» ждет выездной поединок против «Ньюкасла», который состоится 25 ноября в 22:00.
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