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  4. «Я этого не могу». Хавбек Жироны признался, в чем уступает Цыганкову
Испания
21 ноября 2024, 09:51 |
1764
0

«Я этого не могу». Хавбек Жироны признался, в чем уступает Цыганкову

Иван Мартин выделил игру Виктора один в один

21 ноября 2024, 09:51 |
1764
0
«Я этого не могу». Хавбек Жироны признался, в чем уступает Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Мартин

Полузащитник Жироны Иван Мартин рассказал о смене своего амплуа в команде.

«У меня была другая роль на поле – я был вингером, иногда даже нападающим. Сейчас я больше центральный полузащитник, и это для меня намного лучше, потому что я не умею так играть один в один, как Цыганков или Брайан Хиль. Здесь я чувствую себя лучше всего», – сказал Мартин.

Из-за травмы Цыганков был вне игры 1,5 месяца. Возвращение Виктора на поле может состояться в воскресенье 10 ноября, когда его команда встретится с Хетафе в Ла Лиге.

Всего в текущем сезоне украинец сыграл в составе Жироны 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Иван Мартин Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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