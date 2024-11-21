«Я этого не могу». Хавбек Жироны признался, в чем уступает Цыганкову

Полузащитник Жироны Иван Мартин рассказал о смене своего амплуа в команде.

«У меня была другая роль на поле – я был вингером, иногда даже нападающим. Сейчас я больше центральный полузащитник, и это для меня намного лучше, потому что я не умею так играть один в один, как Цыганков или Брайан Хиль. Здесь я чувствую себя лучше всего», – сказал Мартин.

Из-за травмы Цыганков был вне игры 1,5 месяца. Возвращение Виктора на поле может состояться в воскресенье 10 ноября, когда его команда встретится с Хетафе в Ла Лиге.

Всего в текущем сезоне украинец сыграл в составе Жироны 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.