«Я этого не могу». Хавбек Жироны признался, в чем уступает Цыганкову
Иван Мартин выделил игру Виктора один в один
Полузащитник Жироны Иван Мартин рассказал о смене своего амплуа в команде.
«У меня была другая роль на поле – я был вингером, иногда даже нападающим. Сейчас я больше центральный полузащитник, и это для меня намного лучше, потому что я не умею так играть один в один, как Цыганков или Брайан Хиль. Здесь я чувствую себя лучше всего», – сказал Мартин.
Из-за травмы Цыганков был вне игры 1,5 месяца. Возвращение Виктора на поле может состояться в воскресенье 10 ноября, когда его команда встретится с Хетафе в Ла Лиге.
Всего в текущем сезоне украинец сыграл в составе Жироны 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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