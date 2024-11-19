«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев поделился мнением относительно будущего Анатолия Тимощука, выигравшего Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого решения Лозанне не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук в Украину не приедет. Он обещанное, сцикливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это оборванное чучело никогда в жизни сюда не приедет», – сказал Алиев.

Ранее свое мнение о победе Анатолия Тимощука в Лозанне высказал Артем Федецкий.