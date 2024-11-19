Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 10:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:42
3204
0

«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде

Александр Алиев призвал Андрея Шевченко думать о дальнейших действиях

19 ноября 2024, 10:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:42
3204
0
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев поделился мнением относительно будущего Анатолия Тимощука, выигравшего Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого решения Лозанне не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук в Украину не приедет. Он обещанное, сцикливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это оборванное чучело никогда в жизни сюда не приедет», – сказал Алиев.

Ранее свое мнение о победе Анатолия Тимощука в Лозанне высказал Артем Федецкий.

По теме:
«Алиев ему точно...». Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
Александр Алиев Анатолий Тимощук Андрей Шевченко Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Дария Зотова – модель Guess и муза украинского форварда
Футбол | 19 ноября 2024, 07:42 2
ДЕВУШКА ДНЯ. Дария Зотова – модель Guess и муза украинского форварда
ДЕВУШКА ДНЯ. Дария Зотова – модель Guess и муза украинского форварда

Сегодня знакомимся с девушкой нападающего Хиберниана Николая Кухаревича

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Футбол | 19 ноября 2024, 06:23 0
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов

Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Футбол | 18.11.2024, 18:15
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Футбол | 18.11.2024, 20:31
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Футбол | 18.11.2024, 12:08
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
18.11.2024, 00:46 1
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 145
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем