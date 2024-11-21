Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Катерина Литвинчук – красота Вереса и украинской Премьер-лиги
Другие новости
21 ноября 2024, 05:35 |
674
2

ДЕВУШКА ДНЯ. Катерина Литвинчук – красота Вереса и украинской Премьер-лиги

Сегодня знакомимся с одной из самых красивых клубных ведущих украинского футбола

21 ноября 2024, 05:35 |
674
2
ДЕВУШКА ДНЯ. Катерина Литвинчук – красота Вереса и украинской Премьер-лиги
Instagram. Катерина Литвинчук

Катерина Литвинчук – украинская модель и ведущая «Верес-TV», и одна из самых красивых журналисток украинской Премьер-лиги.

Девушка замужем за голкипером Вадимом Ющишиным – №1 клуба из Ровно.

Она уже больше года работает на клубном телевиденьи, прекрасно себя зарекомендовав.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У Катерини чудесно поставлена речь, и она умеет завлечь болельщиков на стадион.

С её появлением аккаунты ровненского клуба в соцсетях стали активнее расти и стало заметно больше лайков.

Сама девушка также очень любит радовать своих подписчиков ярким и красивым контентом:

По теме:
ФОТО. Порноактриса – об отношениях со звездой футбола. Коротко и ясно
ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью
ВИДЕО. Я могу взять оружие! Жена тренера киевского Динамо пошла пострелять
Верес Ровно фото девушка дня девушки lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20 ноября 2024, 06:05 26
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
Футбол | 20 ноября 2024, 05:28 2
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко

Влада Зинченко – одна из тех сильных девушек, которые всегда поддержат своего мужчину

Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 23:59
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Футбол | 20.11.2024, 06:23
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Футбол | 21.11.2024, 03:14
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Переконаний, що головна мета цих "футбольних ведучих" - це вдало прорекламувати себе та вийти заміж за якомога успішнішого футболіста. Інші приклади: Влада Седан (Зінченко), Дарія Савіна (Бондар). А футбол для них - це другорядне.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 4
Бокс
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем