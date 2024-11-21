ДЕВУШКА ДНЯ. Катерина Литвинчук – красота Вереса и украинской Премьер-лиги

Катерина Литвинчук – украинская модель и ведущая «Верес-TV», и одна из самых красивых журналисток украинской Премьер-лиги.

Девушка замужем за голкипером Вадимом Ющишиным – №1 клуба из Ровно.

Она уже больше года работает на клубном телевиденьи, прекрасно себя зарекомендовав.

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У Катерини чудесно поставлена речь, и она умеет завлечь болельщиков на стадион.

С её появлением аккаунты ровненского клуба в соцсетях стали активнее расти и стало заметно больше лайков.

Сама девушка также очень любит радовать своих подписчиков ярким и красивым контентом: