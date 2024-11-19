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  4. «Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 10:56 |
1193
1

«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда

Йожеф Сабо не сдерживал эмоций

19 ноября 2024, 10:56 |
1193
1
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолию Тимощук

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл выигравший Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Да хрен с ней, с той Лозанной, но я хочу спросить Тимощука: «Что тебе это даст? Ну выиграл ты, а что дальше?». Его в Украине не воспринимают. Может, он думает, что на его памятнике что-нибудь напишут.

Тимощук родился в Украине, которую российские войска ежедневно бомбят, убивают наших людей, а он продолжает работать в стране-террористе.Да что тут говорить, если он даже о своих детях от первой жены не думает, забыл о них и не помогает. Как пойти против своих детей, против своей крови? Я этого не понимаю.

Закончится война, его дети будут изучать историю и поймут, что отец их предал родину. У Тимощука просто мозгов нет! В Украину он уже не вернется. Манкурт!», – сказал Сабо.

Ранее свое мнение о победе Анатолия Тимощука в Лозанне высказал Артем Федецкий.

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Анатолий Тимощук Йожеф Сабо Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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darvey777
шоб был судебный прецендент по которому будут оправдывать цапов
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