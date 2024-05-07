Украина. Премьер лига07 мая 2024, 21:10 | Обновлено 07 мая 2024, 21:13
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я ездил на Феррари, а Леоненко только в кино видел»
Артем ответил на критику эксперта
07 мая 2024, 21:10 | Обновлено 07 мая 2024, 21:13
841
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Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский ответил известному в прошлом футболисту, а ныне эксперту Виктору Леоненко, который сравнял себя с машиной Феррари, а Милевского – с Дэу Ланос.
«Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал о Ферраре? Я хотя бы на Ферраре ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел».
«Кадр он, конечно... Бог! Царь! (смеется, – прим)», – сказал Артем.
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