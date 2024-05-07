Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я ездил на Феррари, а Леоненко только в кино видел»

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский ответил известному в прошлом футболисту, а ныне эксперту Виктору Леоненко, который сравнял себя с машиной Феррари, а Милевского – с Дэу Ланос.

«Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал о Ферраре? Я хотя бы на Ферраре ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел».

«Кадр он, конечно... Бог! Царь! (смеется, – прим)», – сказал Артем.