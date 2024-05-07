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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я ездил на Феррари, а Леоненко только в кино видел»
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 21:10 | Обновлено 07 мая 2024, 21:13
841
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я ездил на Феррари, а Леоненко только в кино видел»

Артем ответил на критику эксперта

07 мая 2024, 21:10 | Обновлено 07 мая 2024, 21:13
841
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я ездил на Феррари, а Леоненко только в кино видел»
Instagram. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский ответил известному в прошлом футболисту, а ныне эксперту Виктору Леоненко, который сравнял себя с машиной Феррари, а Милевского – с Дэу Ланос.

«Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал о Ферраре? Я хотя бы на Ферраре ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел».

«Кадр он, конечно... Бог! Царь! (смеется, – прим)», – сказал Артем.

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Артем Милевский Динамо Киев Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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