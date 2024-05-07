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  4. Чтобы скучно не было. Попавшийся на допинге Поль Погба снялся в комедии
Франция
07 мая 2024, 21:02 |
253
0

Чтобы скучно не было. Попавшийся на допинге Поль Погба снялся в комедии

Футболист сыграл тренера, который обучает молодых игроков

07 мая 2024, 21:02 |
253
0
Чтобы скучно не было. Попавшийся на допинге Поль Погба снялся в комедии
Le Parisien. Поль Погба на съемочной площадке

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба снялся в комедийном фильме «4 нуля». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в этом фильме французский футболист сыграл тренера, который обучает молодых игроков.

Планируется, что данная кинокартина выйдет в прокат 9 апреля 2025 года. Подчёркивается, что актёрский состав фильма также включает в себя экс-игрока «Монако» Ролана Курбиса и бывшего футболиста и тренера «Осера» Ги Ру.

Напомним, в августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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Поль Погба допинг фильмы Ролан Курбис
Юрій Вишневський Источник: Le Parisien
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