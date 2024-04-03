Не сдается. Погба подал апелляцию на свою дисквалификацию

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Защита игрока намерена добиться пересмотра решения о дисквалификации Погба за нарушение антидопинговых правил. Как известно, Поль наказан баном на четыре года.

Как известно, 29 февраля этого года стало известно, что Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за применение допинга. В пробе у француза, которая была взята в октябре 2023-го, был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 31-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырех лет до двух, но потерпели неудачу.

Ранее сообщалось, что Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф.