Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил предложение от клуба российской медиа-лиги «Broke Boys», сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.

Президент команды из страны-террориста прислал 30-летнему футболисту письмо с предложением. В россии Погба мог бы зарабатывать 1500 долларов в месяц, но, по словам самого президента, француз вежливо отклонил это предложение.

Также в контракте предлагались «роскошные» условия жизни для звездного чемпиона мира, а не такие, как у других игроков в одинцово.

Напомним, Поль Погба недавно получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга. В этом сезоне он успел сыграть лишь в 2 матчах чемпионата Италии.