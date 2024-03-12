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  4. Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
Италия
12 марта 2024, 15:29 | Обновлено 12 марта 2024, 15:46
1897
2

Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»

Французский полузащитник отказался от зарплаты в размере 1500 долларов в месяц

12 марта 2024, 15:29 | Обновлено 12 марта 2024, 15:46
1897
2
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил предложение от клуба российской медиа-лиги «Broke Boys», сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.

Президент команды из страны-террориста прислал 30-летнему футболисту письмо с предложением. В россии Погба мог бы зарабатывать 1500 долларов в месяц, но, по словам самого президента, француз вежливо отклонил это предложение.

Также в контракте предлагались «роскошные» условия жизни для звездного чемпиона мира, а не такие, как у других игроков в одинцово.

Напомним, Поль Погба недавно получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга. В этом сезоне он успел сыграть лишь в 2 матчах чемпионата Италии.

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Поль Погба Ювентус трансферы трансферы Серии A чемпионат россии по футболу
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Нищета російська, хоч би не позорились зі своїми умовами, тим паче для таких як Погба))))
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+1
Gargantua
ну это изначально был стеб.
команда любительская
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0
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