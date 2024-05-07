Будет топ-трансфер? Форварда Ливерпуля заметили в Испании

24-летнего уругвайского форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса связывают с возможным летним трансфером в «Барселону».

Слухи об этом начали появляться на фоне того, что футболист удалил в своем Instagram все фотографии, связанные с мерсисайдским клубом, а также был замечен в компании соотечественника Рональда Араухо в Барселоне.

Араухо выложил в своей соцсети совместное фото с Нуньесом в столице Каталонии, сопроводив его подписью: «Мой брат».

@ronaldaraujo_4

Отмечается, что в «Барселоне» оценивают возможность подписания Дарвина Нуньеса в качестве замены для Роберта Левандовски, если тот летом покинет стан «блаугранас».

Контракт Нуньеса с «Ливерпулем» действует до лета 2028 года.

В текущем сезоне уругваец сыграл за «красных» 52 матча, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 результативными передачами.