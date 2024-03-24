Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовские клубы готовы предложить Левандовски зарплату в $100 млн в год
Испания
24 марта 2024, 14:27 |
361
1

Саудовские клубы готовы предложить Левандовски зарплату в $100 млн в год

Самому форварду нравится жить в Испании

24 марта 2024, 14:27 |
361
1
Саудовские клубы готовы предложить Левандовски зарплату в $100 млн в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Клубы Саудовской Аравии планируют заполучить Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, форварду «Барселоны» готовы предложить зарплату в размере 100 миллионов долларов в год.

Правда, сам польский форвард планирует продолжить выступления за «Барселону», его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Семью Левандовски устраивает жизнь в Испании, поляк рассматривает вариант с проживанием в стране после завершения карьеры. В случае ухода из «Барселоны» Левандовски, вероятно, предпочтет переезд в США, нежели Саудовскую Аравию.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски провел 27 игр в Ла Лиге и забил 13 голов. Он отстает от лидера бомбардирской гонки Джуда Беллингема на 3 гола.

По теме:
Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи
«Он не нужен им»: звезда Голливуда категорично высказался о переходе Мбаппе
Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе
Роберт Левандовски чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Источник Forbes
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Теннис | 24 марта 2024, 05:42 22
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами

Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 11:05 4
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами

Ангелина выбила вторую ракетку Арину Соболенко и в 4-м раунде сыграет с Юлией Путинцевой

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
Футбол | 24.03.2024, 12:39
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 11:21
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Футбол | 23.03.2024, 16:53
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wlad West
Роберт согласиться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 12
Теннис
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 7
Футбол
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
22.03.2024, 10:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем