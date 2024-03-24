Саудовские клубы готовы предложить Левандовски зарплату в $100 млн в год

Клубы Саудовской Аравии планируют заполучить Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, форварду «Барселоны» готовы предложить зарплату в размере 100 миллионов долларов в год.

Правда, сам польский форвард планирует продолжить выступления за «Барселону», его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Семью Левандовски устраивает жизнь в Испании, поляк рассматривает вариант с проживанием в стране после завершения карьеры. В случае ухода из «Барселоны» Левандовски, вероятно, предпочтет переезд в США, нежели Саудовскую Аравию.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски провел 27 игр в Ла Лиге и забил 13 голов. Он отстает от лидера бомбардирской гонки Джуда Беллингема на 3 гола.