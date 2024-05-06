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  4. Нуньес удалил все связанные с Ливерпулем фотографии из Инстаграма
Англия
06 мая 2024, 15:23 |
1274
2

Нуньес удалил все связанные с Ливерпулем фотографии из Инстаграма

Уругвайский форвард намекает на уход?

06 мая 2024, 15:23 |
1274
2
Нуньес удалил все связанные с Ливерпулем фотографии из Инстаграма
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес удалил со своей страницы в Инстаграме все фотографии, связанные с «Красными». Там остались фото из личной жизни футболиста, снимки с выступлений за сборную Уругвая и даже за предыдущий клуб Нуньеса, «Бенфику».

О том, что Нуньес является игроком «Ливерпуля», напоминает только фото профиля и описание.

Причины такого решения Нуньеса не известны. Но многие считают, что со стороны форварда это намек на уход из «Ливерпуля».

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Олег Дидух Источник: Instagram
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johndow
Ну вболівальники дуже за ним сумувати не будуть)
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+1
Gargantua
поспешно
я считаю, у Дарвина все еще большой потенциал для роста
лучше избавиться от Саллаха, который потерял мотивацию. а Нуньеса и Диаса развивать.
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0
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