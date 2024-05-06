Нуньес удалил все связанные с Ливерпулем фотографии из Инстаграма

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес удалил со своей страницы в Инстаграме все фотографии, связанные с «Красными». Там остались фото из личной жизни футболиста, снимки с выступлений за сборную Уругвая и даже за предыдущий клуб Нуньеса, «Бенфику».

О том, что Нуньес является игроком «Ливерпуля», напоминает только фото профиля и описание.

Причины такого решения Нуньеса не известны. Но многие считают, что со стороны форварда это намек на уход из «Ливерпуля».