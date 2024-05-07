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  4. Источник: переговоры тен Хага с Баварией провалились
Англия
07 мая 2024, 21:25 |
717
0

Источник: переговоры тен Хага с Баварией провалились

Нидерландец не станет новым тренером мюнхенского клуба

07 мая 2024, 21:25 |
717
0
Источник: переговоры тен Хага с Баварией провалились
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не станет новым главным тренером «Баварии» Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

По его информации, сегодня представители тен Хага встречались с руководством «Баварии» и обсуждали возможность сотрудничества в следующем сезоне. Однако переговоры прошли неудачно, и не будут продолжены.

Тен Хаг – уже далеко не первый тренер, с которым «Баварии» не удалось договориться. Ранее мюнхенский клуб не сумел достигнуть договоренности с Юлианом Нагельсманном, Хаби Алонсо, Унаи Эмери, Хуленом Лопетеги и Ральфом Рангником.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» пока что не собирается увольнять тен Хага.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бавария
Олег Дидух Источник: Twitter
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