Источник: переговоры тен Хага с Баварией провалились
Нидерландец не станет новым тренером мюнхенского клуба
Нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не станет новым главным тренером «Баварии» Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
По его информации, сегодня представители тен Хага встречались с руководством «Баварии» и обсуждали возможность сотрудничества в следующем сезоне. Однако переговоры прошли неудачно, и не будут продолжены.
Тен Хаг – уже далеко не первый тренер, с которым «Баварии» не удалось договориться. Ранее мюнхенский клуб не сумел достигнуть договоренности с Юлианом Нагельсманном, Хаби Алонсо, Унаи Эмери, Хуленом Лопетеги и Ральфом Рангником.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» пока что не собирается увольнять тен Хага.
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