МЮ принял решение о будущем Эрика тен Хага после поражения 0:4

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

По информации журналиста Мэтта Лава, руководство «красных дьяволов» пока не намерено увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага и планирует дать ему шанс доработать до финального матча Кубка Англии.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая в 17:00.