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  4. МЮ принял решение о будущем Эрика тен Хага после поражения 0:4
Англия
07 мая 2024, 15:53 | Обновлено 07 мая 2024, 16:54
2131
2

МЮ принял решение о будущем Эрика тен Хага после поражения 0:4

«Красные дьяволы» потерпели позорное поражение от «Кристал Пэлас»

07 мая 2024, 15:53 | Обновлено 07 мая 2024, 16:54
2131
2
МЮ принял решение о будущем Эрика тен Хага после поражения 0:4
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

По информации журналиста Мэтта Лава, руководство «красных дьяволов» пока не намерено увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага и планирует дать ему шанс доработать до финального матча Кубка Англии.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая в 17:00.

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Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Перець
В них джентельменське "соглашение"
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Gargantua
это мне напоминает историю про Суркиса и Хацкевича
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