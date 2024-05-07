МЮ принял решение о будущем Эрика тен Хага после поражения 0:4
«Красные дьяволы» потерпели позорное поражение от «Кристал Пэлас»
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.
По информации журналиста Мэтта Лава, руководство «красных дьяволов» пока не намерено увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага и планирует дать ему шанс доработать до финального матча Кубка Англии.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая в 17:00.
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