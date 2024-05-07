Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
7 мая в 22:00 пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.
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Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.
Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Дембеле, Гонсалу Рамуш, Мбаппе.
Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Эмре Джан, Забитцер, Брандт, Адейеми, Санчо, Фуллкруг.
🔴🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | PSG’s XI vs. Borussia Dortmund:#UCL #PSGBVB pic.twitter.com/v0MqhqVReJ— PSG Report (@PSG_Report) May 7, 2024
🚨 STARTING XI VS PSG 🚨 pic.twitter.com/JvWc9lwaKE— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024
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