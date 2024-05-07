Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

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Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Дембеле, Гонсалу Рамуш, Мбаппе.

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Эмре Джан, Забитцер, Брандт, Адейеми, Санчо, Фуллкруг.