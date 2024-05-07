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  4. Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Лига чемпионов
07 мая 2024, 20:50 | Обновлено 07 мая 2024, 20:58
618
1

Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д

7 мая в 22:00 пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

07 мая 2024, 20:50 | Обновлено 07 мая 2024, 20:58
618
1
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Дембеле, Гонсалу Рамуш, Мбаппе.

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Эмре Джан, Забитцер, Брандт, Адейеми, Санчо, Фуллкруг.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Не знаю як Мбаппе, а от Адеємі   точно буде розривати...
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