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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 21:45 | Обновлено 07 мая 2024, 21:54
491
2

Сикан и Ярмоленко вошли в топ-10 игроков УПЛ по системе гол плюс пас

Владислав Ванат из Динамо уверенно удерживает лидерство в списке лучших

07 мая 2024, 21:45 | Обновлено 07 мая 2024, 21:54
491
2
Сикан и Ярмоленко вошли в топ-10 игроков УПЛ по системе гол плюс пас
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

​После матчей 27-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

На 4-е место поднялся Назар Волошин (Динамо), в топ-10 лучших вошли Даниил Сикан (Шахтер) и Андрей Ярмоленко (Динамо).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17
  • 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
  • 4. Назар Волошин (Динамо): 7+7=14
  • 5. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13
  • 6. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
  • 7. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
  • 8. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+4=12
  • 8. Эдуардо Герреро (Заря): 8+4=12
  • 10. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
  • 11. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6=12

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).

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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Зубков Алексей Гуцуляк Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро Даниил Сикан Андрей Ярмоленко
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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Pavel_i_CO
Приємно, що в п'ятірці кращих гравців УПЛ троє динамівців 
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0
Alexandr Ladizhenskiy
Ярмола пів року не гравши у топ 10 за системою гол+пас, це все що треба знати за рівень упл  
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-1
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