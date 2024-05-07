Сикан и Ярмоленко вошли в топ-10 игроков УПЛ по системе гол плюс пас

​После матчей 27-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

На 4-е место поднялся Назар Волошин (Динамо), в топ-10 лучших вошли Даниил Сикан (Шахтер) и Андрей Ярмоленко (Динамо).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23

2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17

3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15

4. Назар Волошин (Динамо): 7+7=14

5. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13

6. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13

7. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12

8. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+4=12

8. Эдуардо Герреро (Заря): 8+4=12

10. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12

11. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6=12

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).

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