Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» и покинул зону вылета
В период с 4 до 6 мая состоялся 27-й тур чемпионата Украины.
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Днепр обыграл Кривбасс (1:0) и сохранил шансы на бронзу. Команда Юрия Максимова отстает на 6 очков от топ-3 за 3 тура до финиша.
Топ-6 УПЛ: Шахтер (67 очков), Динамо (63), Кривбасс (54), Днепр-1 (48), Рух (45), Полесье (43).
Перед очной встречей между лидерами, Шахтером и Динамо, сохраняется интервал в 4 очка.
11 мая пройдет Украинское Класико: Шахтер – Динамо. Горняки в случае победы досрочно получат титул УПЛ.
В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» (3:1) и покинул зону вылета.
Внизу турнирной таблицы УПЛ: «Оболонь» (25), «Верес» (23), – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (22), «Минай» (19) – зона вылета в Первую лигу.
⚽️ УПЛ. 27-й тур, 4–6 мая
- 🔹 04.05. 13:00. Александрия – Рух – 2:2
- 🔹 04.05. 15:30. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 1:0
- 🔹 04.05. 18:00. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2
- 🔹 05.05. 13:00. Полесье – Заря – 1:1
- 🔹 05.05. 15:30. Динамо – Колос – 5:0
- 🔹 05.05. 18:00. Шахтер – Черноморец – 3:0
- 🔹 06.05. 13:00. Днепр-1 – Кривбасс – 1:0
- 🔹 06.05. 18:00. Верес – Минай – 3:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Динамо Киев
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух Львов
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9
|Колос К
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|10
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11
|Заря
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|Минай
|27
|3
|10
|14
|21 - 43
|19
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