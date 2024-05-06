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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 21:30 | Обновлено 06 мая 2024, 21:37
758
0

Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу

В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» и покинул зону вылета

06 мая 2024, 21:30 | Обновлено 06 мая 2024, 21:37
758
0
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
УПЛ

В период с 4 до 6 мая состоялся 27-й тур чемпионата Украины.

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Днепр обыграл Кривбасс (1:0) и сохранил шансы на бронзу. Команда Юрия Максимова отстает на 6 очков от топ-3 за 3 тура до финиша.

Топ-6 УПЛ: Шахтер (67 очков), Динамо (63), Кривбасс (54), Днепр-1 (48), Рух (45), Полесье (43).

Перед очной встречей между лидерами, Шахтером и Динамо, сохраняется интервал в 4 очка.

11 мая пройдет Украинское Класико: Шахтер – Динамо. Горняки в случае победы досрочно получат титул УПЛ.

В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» (3:1) и покинул зону вылета.

Внизу турнирной таблицы УПЛ: «Оболонь» (25), «Верес» (23), – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (22), «Минай» (19) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 27-й тур, 4–6 мая

  • 🔹 04.05. 13:00. Александрия – Рух – 2:2
  • 🔹 04.05. 15:30. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 1:0
  • 🔹 04.05. 18:00. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2
  • 🔹 05.05. 13:00. Полесье – Заря – 1:1
  • 🔹 05.05. 15:30. Динамо – Колос – 5:0
  • 🔹 05.05. 18:00. Шахтер – Черноморец – 3:0
  • 🔹 06.05. 13:00. Днепр-1 – Кривбасс – 1:0
  • 🔹 06.05. 18:00. Верес – Минай – 3:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 21 4 2 61 - 21 67
2 Динамо Киев 27 20 3 4 67 - 25 63
3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54
4 Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48
5 Рух Львов 27 11 12 4 41 - 29 45
6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30
9 Колос К 26 6 11 9 18 - 24 29
10 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29
11 Заря 26 6 10 10 26 - 33 28
12 Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25
14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23
15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
16 Минай 27 3 10 14 21 - 43 19
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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