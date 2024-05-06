Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу

В период с 4 до 6 мая состоялся 27-й тур чемпионата Украины.

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Днепр обыграл Кривбасс (1:0) и сохранил шансы на бронзу. Команда Юрия Максимова отстает на 6 очков от топ-3 за 3 тура до финиша.

Топ-6 УПЛ: Шахтер (67 очков), Динамо (63), Кривбасс (54), Днепр-1 (48), Рух (45), Полесье (43).

Перед очной встречей между лидерами, Шахтером и Динамо, сохраняется интервал в 4 очка.

11 мая пройдет Украинское Класико: Шахтер – Динамо. Горняки в случае победы досрочно получат титул УПЛ.

В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» (3:1) и покинул зону вылета.

Внизу турнирной таблицы УПЛ: «Оболонь» (25), «Верес» (23), – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (22), «Минай» (19) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 27-й тур, 4–6 мая

🔹 04.05. 13:00. Александрия – Рух – 2:2

🔹 04.05. 15:30. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 1:0

– ЛНЗ Черкассы – 1:0 🔹 04.05. 18:00. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2

– Ворскла – 3:2 🔹 05.05. 13:00. Полесье – Заря – 1:1

🔹 05.05. 15:30. Динамо – Колос – 5:0

– Колос – 5:0 🔹 05.05. 18:00. Шахтер – Черноморец – 3:0

– Черноморец – 3:0 🔹 06.05. 13:00. Днепр-1 – Кривбасс – 1:0

– Кривбасс – 1:0 🔹 06.05. 18:00. Верес – Минай – 3:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ