Где смотреть онлайн полуфинал Лиги Европы Байер – Рома

В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Байер» и «Рома».

Команды встречаются в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».

Видеотрансляцию матча «Байер» – «Рома» проводит видеосервис MEGOGO.