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Лига Европы
07 мая 2024, 13:09 | Обновлено 07 мая 2024, 13:13
37
0

Где смотреть онлайн полуфинал Лиги Европы Байер – Рома

Поединок пройдет 9 мая в 22:00 в Германии

07 мая 2024, 13:09 | Обновлено 07 мая 2024, 13:13
37
0
Где смотреть онлайн полуфинал Лиги Европы Байер – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Байер» и «Рома».

Команды встречаются в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».

Видеотрансляцию матча «Байер» – «Рома» проводит видеосервис MEGOGO.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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