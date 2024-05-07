Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина утверждает, что команда в дерби с «Динамо» будет играть на победу, несмотря на запас в 4 очка за три тура до конца.

«Вы думаете, им с нами будет легко? Думаю, что нет, в субботу увидим. Какие могут быть ожидания? Мы – «Шахтер», нам нужна победа. Это дерби, важный матч. В таблицу мы не смотрим, не смотрим, сколько там очков у «Динамо».

«Нужно выиграть дерби».

«Бразильцы? Кевин и Марлон хорошо и быстро адаптировались в команде, но еще в состоянии добавить. Думаю, у них большое будущее в «Шахтере», — сказал Назарина.

Матч состоится 11 мая, начало в 18:00.