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  4. Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 17:28 |
285
4

Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»

Команда уверенно лидирует в чемпионате

07 мая 2024, 17:28 |
285
4
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина утверждает, что команда в дерби с «Динамо» будет играть на победу, несмотря на запас в 4 очка за три тура до конца.

«Вы думаете, им с нами будет легко? Думаю, что нет, в субботу увидим. Какие могут быть ожидания? Мы – «Шахтер», нам нужна победа. Это дерби, важный матч. В таблицу мы не смотрим, не смотрим, сколько там очков у «Динамо».

«Нужно выиграть дерби».

«Бразильцы? Кевин и Марлон хорошо и быстро адаптировались в команде, но еще в состоянии добавить. Думаю, у них большое будущее в «Шахтере», — сказал Назарина.

Матч состоится 11 мая, начало в 18:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Егор Назарина Шахтер - Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 4
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mastorent
шо это за гадёныш?
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+3
DK1961
Назарина : мы - крысы! И в матче с Динамо это ещё раз подтвердим!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Конечно посадить дырявку опзжшную на бутылку  нужно как всегда, и стать чемпионом снова 
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-1
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