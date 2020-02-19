Шахтер – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 19.02.2020 11:09
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Шахтер – Бенфика. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В четверг, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало встречи – в 19:55.

В прошлом году команда Луиша Каштру до последнего тура группового этапа боролась за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Но поражение на ОСК «Металлист» от «Аталанты» (0:3) не позволило «горнякам» пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь донецкий коллектив будет представлять нашу страну во втором по статусу европейском состязании. Соперник «горняков» в 1/16 финала имеет преимущество над «Шахтером», ведь чемпионат Португалии находится в самом разгаре, и футболисты «Бенфики» имеют игровую практику. Впрочем, представители УПЛ каждый год оказываются в подобной ситуации, поэтому к возобновлению евробаталий наши команды готовятся посредством учебно-тренировочных сборов. Зимнее межсезонье «Шахтер» провел на полях Турции, сыграв восемь контрольных поединков (5 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Будем надеяться, что тренерский штаб Луиша Каштру подвел команду к ответственному противостоянию в полной боевой готовности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бенфика».

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Источник — Sport.ua

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