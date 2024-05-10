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  4. В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт
Англия
10 мая 2024, 14:22 |
594
0

В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт

Антон Дудик впечатлил главного тренера английской команды

10 мая 2024, 14:22 |
594
0
В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт
instagram.com/dudikanton. Антон Дудик

Наставник команды английской Лиги 1 «Карлайл Юнайтед» Пол Симпсон положительно отозвался о способностях и таланте 19-летнего украинского форварда Антона Дудика, заявив, что клуб собирается в ближайшее время продлить с футболистом контракт.

«Я вижу, что у Антона есть физическая подготовка, чтобы справиться со взрослым футболом. И он действительно хороший бомбардир. Он финишер. Мы еще не видели этого [на уровне первой команды], но я пытаюсь принять во внимание весь переворот, через который он прошел в своей жизни [переезд в Англию из раздираемой войной Украины]. Я вижу в нем того, у кого невероятное отношение к желанию совершенствоваться, к желанию учиться, и я вижу силу, которую он имеет в своих достижениях. Честно говоря, это немного похоже на то, когда мы привели Гленна Мюррея в футбольный клуб – Гленн, конечно, тогда не был готовым футболистом, но он сделал невероятную карьеру, потому что в нем присутствовала естественная способность забивать мячи».

«Любой, кто смотрит, как мы тренируемся, и видит, как Антон забивает, [увидит], что он бомбардир… А найти бомбардиров действительно сложно. Поэтому я думаю, что он тот, на кого стоит обратить внимание и сохранить».

«Это то [возможность отправки Дудика в аренду], на что нам, возможно, придется обратить внимание. Он будет с нами в процессе предсезонной подготовке, когда мы будем смешивать команды и нам понадобятся игроки – и мы подождем и посмотрим. У него может быть отличная предсезонная подготовка, что [наводит нас] на мысль, что он может попасть в состав [основной команды], так что это хороший вариант».

«Но в целом Дудик – это игрок, на которого мы рассчитываем в будущем», – заявил Симпсон.

Ожидается, что вопрос пролонгации контракта между «Карлайлом» и Антоном Дудиком будет решен в течение ближайшего месяца.

«Карлайл» по итогам сезона-2023/24 занял последнее место в английской Лиге 1, а Дудик сыграл 2 матча за первую команду (51 минута).

Напомним, украинский форвард перешел в «Карлайл» в январе текущего года.

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Алексей Сливченко Источник: News and Star
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