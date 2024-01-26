Воспитанник Шахтера и Волыни продолжит карьеру на Туманном Альбионе

19-летний нападающий Антон Дудик подписал контракт с представителем Первой Лиги Англии «Карлайл Юнайтед».

Дудик является воспитанником академий луцкой «Волыни» и донецкого «Шахтера». В начале полномасштабного вторжения русни Антон вместе с матерью уехал в Англию.

Сообщается, что Дудик уже давно находился на просмотре в «Карлайл Юнайтед» и поразил тренерский штаб и руководство клуба, которое дало ему шанс проявить себя, подписав с ним контракт.

Антон является младшим братом Артема Дудика, прекратившим год назад отношения с «Металлистом 1925».