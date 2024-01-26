Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Шахтера и Волыни продолжит карьеру на Туманном Альбионе
Англия
26 января 2024, 20:14 | Обновлено 26 января 2024, 21:02
1685
0

Воспитанник Шахтера и Волыни продолжит карьеру на Туманном Альбионе

Антон Дудик продолжит карьеру в команде «Карлайл Юнайтед»

26 января 2024, 20:14 | Обновлено 26 января 2024, 21:02
1685
0
Воспитанник Шахтера и Волыни продолжит карьеру на Туманном Альбионе
ФК Карлайл Юнайтед. Антон Дудик

19-летний нападающий Антон Дудик подписал контракт с представителем Первой Лиги Англии «Карлайл Юнайтед».

Дудик является воспитанником академий луцкой «Волыни» и донецкого «Шахтера». В начале полномасштабного вторжения русни Антон вместе с матерью уехал в Англию.

Сообщается, что Дудик уже давно находился на просмотре в «Карлайл Юнайтед» и поразил тренерский штаб и руководство клуба, которое дало ему шанс проявить себя, подписав с ним контракт.

Антон является младшим братом Артема Дудика, прекратившим год назад отношения с «Металлистом 1925».

По теме:
Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
Еще одного бразильца в Шахтере не будет. Стали известны причины
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал 22 миллиона за 18-летнего хавбека
чемпионат Англии по футболу трансферы Волынь Луцк Шахтер Донецк
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 26 января 2024, 00:22 0
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 10 по 28 января в Германии

Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
Футбол | 26 января 2024, 20:45 0
Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале

Желто-черные» дважды выходили вперед благодаря дублю Фредди Плюмана

Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Теннис | 26.01.2024, 16:33
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
Футбол | 26.01.2024, 17:12
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
25.01.2024, 15:34 33
Футбол
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 1
Футбол
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем